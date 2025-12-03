Павлодарда отбасылық жанжал шығарған ер адам мәжбүрлі емдеуге жіберілді
Бұл туралы Zakon.kz Pavlodarnews.kz ақпарына сілтеме жасап хабарлайды.
Полиция дерегінше, учаскелік инспектор барлық қажет құжаттарды жинап, сот арқылы азаматты алкоголь тәуелділігінен мәжбүрлі емдеуге жіберуге көмектесті.
Сот сонымен қатар оған бір жыл бойы ішімдік пен есірткі қолдануға тыйым салу, сондай-ақ тұрақты түрде психолог көмегін алу жөнінде талап қойды.
Үйдегі жанжал үшін ер адамға қосымша бес тәулік әкімшілік қамау жазасы берілген.
Павлодар қалалық полиция басқармасының қоғамдық қауіпсіздік бөлімінің бастығы Саяқат Шакамановтың айтуынша, көмек арызданушыға да көрсетілген – әйел қиын өмірлік жағдайда қалған әйелдерге арналған орталыққа орналастырылып, мамандардың психологиялық қолдауына жүгінген.
Статистикаға сүйенсек, биыл өңірде 159 адам мәжбүрлі емге жіберілген. Сонымен қатар 2757 адам отбасылық-тұрмыстық құқық бұзғаны үшін жауапкершілікке тартылып, 2460 қорғау нұсқамасы шығарылған. Ал осы нұсқаманы бұзған 111 адам әкімшілік жазаға тартылған.