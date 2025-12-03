#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
503.89
587.54
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
503.89
587.54
6.48
Оқиғалар

Павлодарда отбасылық жанжал шығарған ер адам мәжбүрлі емдеуге жіберілді

Насилие над детьми, насилие над несовершеннолетними, физическое насилие , сурет - Zakon.kz жаңалық 03.12.2025 20:38 Фото: freepik
Павлодар қаласында егде жастағы әйел ішімдікке тәуелді ұлының жиі жанжал шығарып, ақша талап етуінен шаршап, учаскелік полиция инспекторына жүгінді.

Бұл туралы Zakon.kz Pavlodarnews.kz ақпарына сілтеме жасап хабарлайды.

Полиция дерегінше, учаскелік инспектор барлық қажет құжаттарды жинап, сот арқылы азаматты алкоголь тәуелділігінен мәжбүрлі емдеуге жіберуге көмектесті.

Сот сонымен қатар оған бір жыл бойы ішімдік пен есірткі қолдануға тыйым салу, сондай-ақ тұрақты түрде психолог көмегін алу жөнінде талап қойды.

Үйдегі жанжал үшін ер адамға қосымша бес тәулік әкімшілік қамау жазасы берілген.

Павлодар қалалық полиция басқармасының қоғамдық қауіпсіздік бөлімінің бастығы Саяқат Шакамановтың айтуынша, көмек арызданушыға да көрсетілген – әйел қиын өмірлік жағдайда қалған әйелдерге арналған орталыққа орналастырылып, мамандардың психологиялық қолдауына жүгінген.

Статистикаға сүйенсек, биыл өңірде 159 адам мәжбүрлі емге жіберілген. Сонымен қатар 2757 адам отбасылық-тұрмыстық құқық бұзғаны үшін жауапкершілікке тартылып, 2460 қорғау нұсқамасы шығарылған. Ал осы нұсқаманы бұзған 111 адам әкімшілік жазаға тартылған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қызылорда облысында отбасылық жанжал шығарған ер адам қоғамдық жұмысқа тартылды
11:45, 22 қазан 2025
Қызылорда облысында отбасылық жанжал шығарған ер адам қоғамдық жұмысқа тартылды
Павлодар облысында ер адам тағы да мас күйінде анасымен жалжалдасқан
17:28, 29 қаңтар 2024
Павлодар облысында ер адам тағы да мас күйінде анасымен жалжалдасқан
Астанада бұршақ жауып, екі адам зардап шекті
21:31, 08 тамыз 2024
Астанада бұршақ жауып, екі адам зардап шекті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: