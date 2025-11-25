#Халық заңгері
Әлем

Венецияда тәртіп бұзған Грета Тунбергке оның әлемдік танымалдығына байланысты жеңіл жаза тағайындалды

Венецияда тәртіп бұзған Грета Тунбергке оның әлемдік танымалдығына байланысты жеңіл жаза тағайындалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.11.2025 13:02 Сурет: Instagram/humansofgsf
Венеция полициясы қалада болған соңғы вандализм әрекеті үшін Грета Тунбергті қатаң жазаламауды жөн көрді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белгілі болғандай, "Экоцидті тоқтатыңдар" қозғалысының жақтастарымен бірге Грета Гранд-каналға жасыл бояу құйған. Соның салдарынан каналдың суы ашық жасыл түске боялған.

Қала тұрғындары мен әлемдік қауымдастықтың наразылығына қарамастан, Тунберг пен қозғалысқа қатысқан 36 адамға бар болғаны 150 еуро көлемінде символикалық айыппұл салынған, деп жазады Daily Mail. Сонымен қатар полиция экоактивистке 48 сағат ішінде қаладан шығу туралы талап берген. Бұл уақыт өткеннен кейін, егер басқа ережелерді бұзбаса, қалаға қайта кіре алады.

Венециялықтарды ең таңқалдырған жайт — Тунбергтің ұстау кезінде ешбір құжат көрсетпеуі. Ол жеке деректерін ауызша айтып, өзінің кең танымалдығының арқасында оңай анықталған. Жалпы бұл оқиға әлеуметтік желілерде қызу талқыланып, пікірлер екіге жарылды.

Бұған дейін Жаңа Зеландияның жабайы мысықтарды түбегейлі жойып жіберуді жоспарлап отырғанын жазғанбыз.

