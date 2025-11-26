Сербиядағы жалғыз мұнай өңдеу зауыты жұмысын тоқтатты
Сербиядағы жалғыз мұнай өңдеу зауыты жұмысын тоқтатты. Себебі бұл балқандық мемлекет АҚШ-тың санкциялары салдарынан шетелден мұнай қабылдау мүмкіндігінен айрылған.
Айта кетсек, Құрама Штаттар Ресей иелігіндегі "Сербия мұнай өнеркәсібі" компаниясын Украинадағы соғыс үшін шектеуге алып отыр. Ал аталған зауыт дәл осы кәсіпорынға бағынышты, деп жазады qazaqstan.tv.
ВВС-дің хабарлауынша, Сербия президенті Александр Вучич елді тығырықтан шығару үшін Мәскеуге "Сербия мұнай өнеркәсібі" компаниясын 50 күнде сатып алуға ұсыныс жасаған.
