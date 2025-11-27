Робот тектес "адамдар": Иранда танымал көрмелердің бірінде актерлер робот рөлін сомдап шықты
"Жоғары технологиялы адамтекті роботтар" ретінде ұсынылған, шын мәнінде костюм мен грим киген адамдардың видеолары әлем бойынша тез тарап кетті. Көрмеге келгендер "роботтардың" беттеріндегі дақтарын, тыныс алғандарын және көздерінің жыпылығын байқап, олардың жалған екенін әшкерелеген. Жағдай желі қолданушыларының арасында күлкіге айналды.
Iran brought its "robots" to the expo — but there’s a catch🤭— NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2025
At the Kish Inox Tech Expo 2025, instead of machines, there were… ordinary people pretending to be robots.
A video of the show is now spreading rapidly online. pic.twitter.com/Gc16o5UtrN
Кадрларда ер адам мен әйел адамның механикалық қозғалыстарды сенімсіз түрде салып, өздерін робот ретінде таныстырғаны көрінеді. Көрермендер де, желі қолданушылары да олардың нағыз робот емес, тірі актерлер екенін бірден байқады.
Kish Inox 2025 көрмесінің ұйымдастырушылары да, Иранның ақпарат және коммуникация технологиялары министрлігі де бұл жағдайға қатысты әзірге түсініктеме берген жоқ.
