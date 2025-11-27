#Халық заңгері
Әлем

Робот тектес "адамдар": Иранда танымал көрмелердің бірінде актерлер робот рөлін сомдап шықты

Робот тектес &quot;адамдар&quot;: Иранда танымал көрмелердің бірінде актерлер робот рөлін сомдап шықты , сурет - Zakon.kz жаңалық 27.11.2025 12:35 Сурет: pixabay
Иранның Киш қаласында өткен Kish Inox көрмесінде ұйымдастырушылар елде "жасалған" роботтарды көрсетті. Алайда роботтардың костюмдерінің ішінде кәдімгі адамдар болғаны анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Жоғары технологиялы адамтекті роботтар" ретінде ұсынылған, шын мәнінде костюм мен грим киген адамдардың видеолары әлем бойынша тез тарап кетті. Көрмеге келгендер "роботтардың" беттеріндегі дақтарын, тыныс алғандарын және көздерінің жыпылығын байқап, олардың жалған екенін әшкерелеген. Жағдай желі қолданушыларының арасында күлкіге айналды.

Кадрларда ер адам мен әйел адамның механикалық қозғалыстарды сенімсіз түрде салып, өздерін робот ретінде таныстырғаны көрінеді. Көрермендер де, желі қолданушылары да олардың нағыз робот емес, тірі актерлер екенін бірден байқады.

Kish Inox 2025 көрмесінің ұйымдастырушылары да, Иранның ақпарат және коммуникация технологиялары министрлігі де бұл жағдайға қатысты әзірге түсініктеме берген жоқ.

Бұған дейін АҚШ-та шетелдік туристер үшін кейбір қызметтер қымбаттамақ екенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
