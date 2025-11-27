"Қызымның аяғы ауыр" деп қулыққа бармақ болған елордалық жастың басы дауға қалды
Ақмола облысы ПД баспасөз қызметінің хабарлауынша, әу баста, әйел адам полицияға ұлының өзінен үлкен соманы талап еткен ер адамдар туралы айтқанын жеткізген. Бірақ көп ұзамай жас жігіттің өзі полицияға басқа нұсқаны айтқаны белгілі болды: өзінен жүкті болған қыз 680 мың теңге төлеуді талап еткен, сонымен қатар ол досының қымбат телефонын кепілге қойған.
Тексеру барысында бұл айтылғандардың ешқайсысы расталмады.
Әрі қарайғы тексеру барысында бопсалаушылар да, жүкті қыз да болмай шықты.
Сөйтсе Қосшының 18 жастағы тұрғыны қараша айының басында достарымен бірге автокөлікті жалға алған, ол үшін күн сайын 50 мың теңге төлеу қажет болған. Қарыз тез өсіп, үшеуі қаржылық мәселелерін ата-анасынан жасыруға шешім қабылдайды. Ақшаны алу үшін олар "бопсалаушылар" мен "қарыздар" туралы әртүрлі әңгімелер ойлап шығарды.
Енді алаяқтық фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.
Полиция қатысушыларға қатысты заңда көзделген барлық шараларды қабылдайтын болады.
