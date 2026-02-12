#Халық заңгері
Қоғам

Қарағандыда 19 жастағы туысының алтын бұйымын ұрлаған

Қарағандыда туысының алтын бұйымын ұрлаған күдікті, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.02.2026 21:16 Сурет: polisia.kz
Қарағанды қаласының Жаңа Майқұдық полиция бөліміне 47 жастағы жергілікті тұрғын арызбен жүгінді, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Оның айтуынша, пәтерінен жалпы құны 600 мың теңге болатын алтын бұйым жоғалып кеткен. Жедел-іздестіру шаралары барысында полиция қызметкерлері күдіктінің жеке басын анықтады.

Белгілі болғандай, ұрлық жасады деген күдік арызданушының 19 жастағы сіңлісіне қатысты туындаған. Бұл жағдай жәбірленуші үшін күтпеген жайт болды.

Күдікті кінәсін толық мойындады. Тергеу барысында оның ұрланған алтын бұйымы жергілікті ломбардтардың біріне өткізіп үлгергені анықталды. Кепілдік түбіртектерінің негізінде полицейлер зергерлік бұйымдарды тауып, тәркіледі. Қазіргі таңда айғақ заттар қылмыстық іс материалдарына заттай дәлелдеме ретінде тіркелді.

Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.

Айдос Қали
