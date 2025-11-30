#Халық заңгері
Әлем

Жогорку Кенеш депутаттарының мерзімінен бұрын сайлауы басталды

Қырғызстан, сайлау, Жогорку Кенеш депутаттары, дауыс беру, 30 қараша, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.11.2025 10:56 Сурет: Zakon.kz
30 қарашада таңертең Қырғыз Республикасында Жогорку Кенеш депутаттарының мерзімінен бұрын сайлауы тізгінін қағып, дауыс беру басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Елдің Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше, бақылау тізіміндегі сайлаушылар саны 4 млн 294 мың 243 адамды құрайды. Ел бойынша сайлау өткізу үшін 2513 сайлау учаскесі ашылды.

Сайлау жаңа жүйе бойынша өтеді. 30 округте 90 депутат сайланады, әр округтен үш-үштен.

Сағат 20: 00-де елдегі барлық сайлау учаскелері жабылып, тек шетелдегі учаскелер өз жұмысын жалғастырады. Біраз уақыттан кейін дауыс берудің алдын-ала нәтижелері белгілі болады.

25 қыркүйекте сайланған парламент көпшілік дауыспен өзін-өзі таратуға жатқызылды. Содан кейін 32 депутаттан тұратын бастамашыл топ ұсынған ұсынысты отырысқа қатысқан 89 саясаткердің 84-і қолдады. Айта кетейік, президенттік сайлау 2027 жылдың қаңтар айына жоспарланған.

26 қарашада ҰҚШҰ-ның Бішкектегі саммиті алдында ҰҚШҰ-ға қатысушы мемлекеттердің басшылары "Ала-Арча" резиденциясында бейресми кездесу өткізді.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қасым-Жомарт Тоқаев Садыр Жапаровты Жогорку Кенеш сайлауының табысты өтуімен құттықтады
16:00, Бүгін
Қасым-Жомарт Тоқаев Садыр Жапаровты Жогорку Кенеш сайлауының табысты өтуімен құттықтады
Қазақстанда Сенат депутаттарының сайлауы басталды. Трансляция
11:00, 14 қаңтар 2023
Қазақстанда Сенат депутаттарының сайлауы басталды. Трансляция
Өзбекстанда референдумда мерзімінен бұрын дауыс беру басталды
17:14, 19 сәуір 2023
Өзбекстанда референдумда мерзімінен бұрын дауыс беру басталды
