Жогорку Кенеш депутаттарының мерзімінен бұрын сайлауы басталды
Елдің Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше, бақылау тізіміндегі сайлаушылар саны 4 млн 294 мың 243 адамды құрайды. Ел бойынша сайлау өткізу үшін 2513 сайлау учаскесі ашылды.
Сайлау жаңа жүйе бойынша өтеді. 30 округте 90 депутат сайланады, әр округтен үш-үштен.
Сағат 20: 00-де елдегі барлық сайлау учаскелері жабылып, тек шетелдегі учаскелер өз жұмысын жалғастырады. Біраз уақыттан кейін дауыс берудің алдын-ала нәтижелері белгілі болады.
25 қыркүйекте сайланған парламент көпшілік дауыспен өзін-өзі таратуға жатқызылды. Содан кейін 32 депутаттан тұратын бастамашыл топ ұсынған ұсынысты отырысқа қатысқан 89 саясаткердің 84-і қолдады. Айта кетейік, президенттік сайлау 2027 жылдың қаңтар айына жоспарланған.
26 қарашада ҰҚШҰ-ның Бішкектегі саммиті алдында ҰҚШҰ-ға қатысушы мемлекеттердің басшылары "Ала-Арча" резиденциясында бейресми кездесу өткізді.