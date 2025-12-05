Су асты роботтары 11 жыл бұрын жұмбақ жағдайда жоғалған рейстің іздеу жұмыстарын қайта бастайды
Ұшақты соңғы рет 02:14-те әскери радар көрген, сол кезде ол Малакка бұғазының үстімен батысқа қарай бұрылып бара жатқан. Шамамен жарты сағаттан кейін әуе компаниясы бортпен байланыс үзілгенін растады. Ұшақ Бейжіңге 06:30 шамасында қонуы тиіс болған.
Малайзияның Көлік министрлігі MH370 рейсін іздеу жұмыстарын 30 желтоқсанда қайта бастайтынын мәлімдеді. Бұл қадам авиация тарихындағы ең ұзақ әрі құпияға толы оқиғалардың бірін ашуға бағытталған маңызды кезең болмақ.
Теңіз робототехникасына маманданған америкалық Ocean Infinity компаниясы 55 күндік жаңа іздеу кезеңін бастайды. Жұмыстар теңіз жағдайына байланысты үзіліспен жүргізіледі. Министрлік операция ұшақты табу ықтималдығы ең жоғары аймақтарда жүргізілетінін, бірақ нақты координаттардың құпия сақталатынын атап өтті.
Бұл шешім Ocean Infinity компаниясымен "нәтиже үшін төлем" қағидаты бойынша жасалған келісімнен кейін қабылданған. Яғни компанияға 70 миллион доллар тек ұшақтың сынықтары табылған жағдайда ғана төленеді.
MH370 жолаушыларының арасында Малайзияның 12 экипаж мүшесі мен Қытай, Австралия, Үндістан, Франция, АҚШ және басқа да елдердің азаматтары болған.
