81 млн теңге шығын: қазақстандық ойын-сауық клубын қиратып, өртеп жіберді
Фото: Zakon.kz
Жетісу облысында ойын-сауық орталығын қиратып, өрт қойған жас жігітке қатысты сот үкімі жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz. Оқиға Жаркент қаласында болған.
Жетісу облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметінің 2025 жылғы 5 желтоқсандағы хабарлауынша, кешкі уақытта Жаркенттегі бір компьютерлік клубта айыпталушы мен мекеме операторы алкогольдік ішімдік ішкен.
"Ішімдік әсерінен олардың арасында сөздік қақтығыс туындады. Басқарылмайтын ашу-ызаның салдарынан трагедия орын алды: айыпталушы клубтың мүлкін қасақана жойған. Ол стақандарды, компьютерлерді, техниканы сындырды, жиһазды баспалдақ алаңына лақтырып, соңғы қадамға – өрт қоюға барған. Сіріңке шығарып, кешен ішіндегі мүлікті өртеп, оқиға орнынан кеткен. Өрт ғимараттың көп бөлігін және техниканы жойып, иелеріне үлкен қаржылық залал келтірді", – делінген полиция хабарламасында.
Сот 25 жастағы айыпталушыны кінәлі деп танып, 8 жылға бас бостандығынан айырды. Сондай-ақ, оған 81 миллион теңгеден астам шығынды өтеу міндеттелді.
Айта кетейік, 4 желтоқсанда Алматыдағы бір үйлердің бірінде өрт шығып, келген құтқарушылар ер адамды алып, өмірін аман алып қалған.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript