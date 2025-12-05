#Халық заңгері
Қоғам

81 млн теңге шығын: қазақстандық ойын-сауық клубын қиратып, өртеп жіберді

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.12.2025 11:21 Фото: Zakon.kz
Жетісу облысында ойын-сауық орталығын қиратып, өрт қойған жас жігітке қатысты сот үкімі жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz. Оқиға Жаркент қаласында болған.

Жетісу облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметінің 2025 жылғы 5 желтоқсандағы хабарлауынша, кешкі уақытта Жаркенттегі бір компьютерлік клубта айыпталушы мен мекеме операторы алкогольдік ішімдік ішкен.

"Ішімдік әсерінен олардың арасында сөздік қақтығыс туындады. Басқарылмайтын ашу-ызаның салдарынан трагедия орын алды: айыпталушы клубтың мүлкін қасақана жойған. Ол стақандарды, компьютерлерді, техниканы сындырды, жиһазды баспалдақ алаңына лақтырып, соңғы қадамға – өрт қоюға барған. Сіріңке шығарып, кешен ішіндегі мүлікті өртеп, оқиға орнынан кеткен. Өрт ғимараттың көп бөлігін және техниканы жойып, иелеріне үлкен қаржылық залал келтірді", – делінген полиция хабарламасында.

Сот 25 жастағы айыпталушыны кінәлі деп танып, 8 жылға бас бостандығынан айырды. Сондай-ақ, оған 81 миллион теңгеден астам шығынды өтеу міндеттелді.

Айта кетейік, 4 желтоқсанда Алматыдағы бір үйлердің бірінде өрт шығып, келген құтқарушылар ер адамды алып, өмірін аман алып қалған.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
