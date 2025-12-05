Инженерлер әлемдегі ең терең автомобиль тоннелінің қандай болатынын көрсетті
Interesting Engineering мәліметінше, шведтің Skanska AB құрылыс компаниясы Норвегияның автомобиль жолдары басқармасымен жасалған шамамен 495 млн долларлық келісімшарт аясында жұмыстар атқаруда.
Жобаның мақсаты – елдің батыс жағалауының астынан рекордтық суасты жолын жүргізіп, Ставангер мен Берген қалалары арасын тікелей әрі паромсыз байланыстыру. Жаңа магистраль салынғаннан кейін екі қаланың арасы шамамен 40 минутқа қысқарады деп есептеледі.
Инженерлер тоннельді қазуда заманауи технологияларды қолдануда. Соның бірі – лазерлік сканерлеу, ол бір-біріне қарсы қазылып жатқан учаскелердің миллиметрлік дәлдікпен түйісуіне мүмкіндік береді, осылайша, оны әлемдегі ең күрделі жобалардың біріне айналдырып отыр.
Құрылыс өте қиын жағдайда жүргізілуде: үлкен тереңдік, жоғары қысым, әрі тұзды судың ену қаупі бар. Тоннельдің құрғақ әрі тұрақты болуын қамтамасыз ету үшін инженерлер арнайы бекіту және герметизациялау әдістерін әзірлеген.
Сурет: Skanska
Жүргізушілерді ауаның ластануынан қорғау мақсатында тоннельге бойлық желдету жүйесі орнатылады. Ол реактивті желдеткіштерден және Квитсейге қарай бағытталған тік шахтадан тұрады. Айта кетерлігі, тоннельдің толық пайдалануға беру мерзімі – 2033 жыл, ал желдету жүйесінің толық іске қосылуы – 2050 жылға жоспарланған.
