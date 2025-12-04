Қытайда жол қозғалысын реттеуші полицейдің орнын роботтар басуда
Қытайда жол қозғалысын реттеуші полицейлерді жасанды интеллектуалды роботтармен ауыстыру туралы шешім қабылданды, деп хабарлайды Zakon.kz.
CGTN мәліметтері бойынша, олар:
- көлік ағындарын бағыттай алады;
- мопедпен жол ережесін бұзғандарға ескертулер жасай алады.
Таратылған ақпаратқа сүйенсек, мұндай роботтарды бағдаршам бұзылып қалған кез-келген көшеге шығаруға болады.
Жаңа технология қазір Ханчжоу мен Шанхай көшелерінде сыналуда. Болашақта оларды басқа қалаларда да енгізу қарастырылуда.
Бұған дейін 106 шақырым жолды тоқтаусыз жүріп өткен қытайлық роботтың әлемдік рекорд орнатқанын жазғанбыз.
