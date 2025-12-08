#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
504.49
587.73
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
504.49
587.73
6.57
Әлем

Түркіменстанда ауқымды сән көрсетілімі өтті

Түркіменстанда ауқымды сән көрсетілімі өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.12.2025 11:42 Сурет: Instagram/selbisha_beauty
7 желтоқсанда Ашхабадта заманауи үлгідегі түркімен ұлттық киімдері паш етілген сән көрсетілімі ұйымдастырылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ashgabat Fashion Show сән көрсетілімі Түркіменстан тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай ел астанасында өтті. "Мир" телеарнасының мәліметінше, шарада 10 түркімен дизайнері мен сән бутиктері өз топтамаларын ұсынды.

"Заманауи үлгіде тігілген киімдердегі көне түркімен оюлары ұлттық күміс әшекейлермен тамаша үйлесті. Айта кетейік, түркімен кестелеу өнері ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мәдени мұралары тізіміне енгізілген", – делінген ақпаратта.

Кинорежиссер Гүлелек Хезретгулыеваның айтуынша, түркімен әйелінің бейнесі ертеден бері байсалдылықпен және қарапайымдылықпен байланыстырылады, ал дәстүрлі ұлттық киім мен күміс әшекейлер бұл келбетті айқын көрсетеді.

Түркіменстанда ұлттық стильді заманауи трендтермен үйлестіру қуатты сән үрдісіне айналып келеді. Бұл шоудың сәтті өтуі Ашхабадтың жоғары мәртебесін тағы бір мәрте айқындайды. 2023 жылы қала ЮНЕСКО-ның "Дизайн" категориясы бойынша шығармашылық қалалар желісіне қосылған болатын.

Бұған дейін Өзбекстанда той үстінде қайын енесі келінімен қақтығысқа түсе жаздағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қытайда метро құрылысы адам өліміне әкелді
13:27, Бүгін
Қытайда метро құрылысы адам өліміне әкелді
Аргентинада Димаш Құдайбергеннің музыкасына арналған сән көрсетілімі өтті
23:44, 07 желтоқсан 2023
Аргентинада Димаш Құдайбергеннің музыкасына арналған сән көрсетілімі өтті
Қазақстанда сән-салтанат салығы 2024 жылдан бастап енгізілуі мүмкін
12:43, 22 желтоқсан 2022
Қазақстанда сән-салтанат салығы 2024 жылдан бастап енгізілуі мүмкін
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: