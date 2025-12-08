Хиджабсыз жүгірді: Иранда марафон ұйымдастырушылары қамауға алынды
Өткен жұмада Иранның оңтүстігіндегі Киш аралында өткен марафонға екі мың әйел мен үш мың ер адам қатысты. Қызыл футболка киген кейбір әйелдер хиджабсыз немесе бас киімсіз жүгірген.
Ирандық журналист Масих Алинеджад жариялаған кадрларда хиджабсыз жүгірген әйелдердің көптігі байқалады. Оның айтуынша, ұйымдастырушылар марафонды тоқтатуға тырысқан, бірақ бұл әрекеті сәтсіз аяқталған.
Iran’s Athletics Federation tried to stop the marathon because women refused to wear hijab, and failed.— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) December 5, 2025
5,000 runners on Kish Island said "No" to forced veiling.
To Western media: this isn’t reform.
Khamenei just ordered a harsher crackdown, yet women keep resisting.
As one woman… pic.twitter.com/2cN531edrg
Өз кезегінде, Иран билігі бұл жағдайды қалыптасқан тәртіпке қайшы келетін әрекет деп бағалады. Желіде тараған бейнелерден кейін жергілікті билік марафонның екі ұйымдастырушысын қамауға алған.
