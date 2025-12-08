#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
504.49
587.73
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
504.49
587.73
6.57
Әлем

Хиджабсыз жүгірді: Иранда марафон ұйымдастырушылары қамауға алынды

Хиджабсыз жүгірді: Иранда марафон ұйымдастырушылары қамауға алынды, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.12.2025 11:51 Сурет: X/AlinejadMasih
Иран билігі марафонға қатысқан әйелдер хиджабсыз жүгіргені үшін шара ұйымдастырушыларын қамауға алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өткен жұмада Иранның оңтүстігіндегі Киш аралында өткен марафонға екі мың әйел мен үш мың ер адам қатысты. Қызыл футболка киген кейбір әйелдер хиджабсыз немесе бас киімсіз жүгірген.

Ирандық журналист Масих Алинеджад жариялаған кадрларда хиджабсыз жүгірген әйелдердің көптігі байқалады. Оның айтуынша, ұйымдастырушылар марафонды тоқтатуға тырысқан, бірақ бұл әрекеті сәтсіз аяқталған.

Өз кезегінде, Иран билігі бұл жағдайды қалыптасқан тәртіпке қайшы келетін әрекет деп бағалады. Желіде тараған бейнелерден кейін жергілікті билік марафонның екі ұйымдастырушысын қамауға алған.

Бұған дейін Қырғызстанда балаларын аяусыз ұрған әйелге қылмыстық іс қозғалғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Нигерияда қарулы қарақшылардың қолында қалған 200-ден астам оқушы: билік 100 баланы босатып алды
12:14, Бүгін
Нигерияда қарулы қарақшылардың қолында қалған 200-ден астам оқушы: билік 100 баланы босатып алды
Иранда оқушы қыздарды газбен улады деген күдікпен 110 адам қамауға алынды
13:17, 16 наурыз 2023
Иранда оқушы қыздарды газбен улады деген күдікпен 110 адам қамауға алынды
Иранда оқушы қыздарды улады деген күдікпен 100-ден аса адам ұсталды
16:16, 12 наурыз 2023
Иранда оқушы қыздарды улады деген күдікпен 100-ден аса адам ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: