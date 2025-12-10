#Халық заңгері
Әлем

Мысыр визаның қымбаттағаны жайлы сыбыстарды жоққа шығарды

Мысыр визаның қымбаттағаны жайлы сыбыстарды жоққа шығарды
10.12.2025 12:14
8 желтоқсанда Мысыр билігі елге кіру визасының қымбаттағаны жөніндегі ақпаратты ресми түрде теріске шығарды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл мәлімдемеге себеп – бірқатар әлемдік бұқаралық ақпарат құралдарының визаның бағасы 45 долларға дейін өсті деп жазған ақпараттары. Туризм министрлігінің баспасөз қызметі Facebook-тегі парақшасында бұл ақпаратты жоққа шығарып, оны жай ғана қауесет деп атады.


"Визаның құнын 25 доллардан көтеру туралы ешқандай шешім қабылданған жоқ. Шын мәнінде бекітілгені – тек визалық алымның мүмкін болатын ең жоғарғы мөлшері, яғни билік болашақта пайдалана алатын шекті мән ғана. Бірақ бұл визаның нақты бағасына еш әсер етпейді", – делінген ақпаратта.

Бұған дейін Таиланд шетелдіктерге қатысты виза режимін қатаңдатқанын жазғанбыз.

