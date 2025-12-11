#Халық заңгері
Әлем

Қытайда тірі құрттарды шалбарына салып өтпек болған әйел ұсталды

Қытайда тірі құрттарды шалбарына салып өтпек болған әйел ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.12.2025 13:15 Сурет: pixabay
Қытайдың Цзинхун қаласында кеден қызметкерлері шалбарына тірі құрттарды салып, жасырып өтпек болған әйелді ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әйел кеденшілердің назарына "денесінің аномалды қимылы" мен күмән тудырған жүрісінің арқасында іліккен. Need To Know басылымының жазуынша, тексеру барысында кеден қызметкерлері оның шалбарынан бір килограммнан астам тірі бамбук құрттарын тапты.

Одан кейін кеденшілер әйелмен бірге келе жатқан тағы екі жолаушыға назар аударған. Олар да күмәнді әрекеттер жасаған. Тексеру кезінде әйелдердің бірінің іш тұсына оралған шұлық ішінен екі килограмм тірі жәндік табылды. Ал үшінші әйелдің қалталарынан және рюкзагынан жеке салынған төрт пакет құрт шықты.

@thedailystar Travellers have been warned that live insects are prohibited from being brought into the country. #dailystar #worms #customs ♬ Noticias – yagobeats

Құқық бұзушылардың қай елдің азаматтары екені әзірге нақты айтылмаған.

Бұған дейін Америка елге кірер алдында шетелдіктердің әлеуметтік желідегі белсенділігін тексеруді жоспарлап отырғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
