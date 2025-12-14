#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
522.38
612.6
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
522.38
612.6
6.54
Әлем

Трамптың қолқалауымен Лукашенко 123 шетелдікке рақымшылық жасады

Александр Лукашенко, шетелдік, рақымшылық, Трамп, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.12.2025 13:55 Сурет: akorda.kz
Беларусь президенті Александр Лукашенко тыңшылық, террористік және экстремистік әрекеттері үшін сотталған 123 шетелдікке рақымшылық жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл шешім жайлы Беларусь президентінің баспасөз қызметі хабарлады. 123 адамға рақымшылық жасау Дональд Трамппен арада жасалған келісімдердің арқасында мүмкін болды.

"АҚШ президенті Дональд Трамппен қол жеткізілген уағдаластықтар шеңберінде және оның өтініші бойынша АҚШ-тың бұрынғы президенті Байден әкімшілігі енгізген Беларусь Республикасының калий саласына қарсы заңсыз санкциялардың байланысты және Беларусь Республикасына қарсы басқа да заңсыз санкциялардың күшін жою процесінің практикалық кезеңіне өтуіне байланысты мемлекет басшысы әртүрлі елдердің 123 азаматына рақымшылық жасау туралы шешім қабылдады. Олар Беларусь Республикасының заңдарына сәйкес әртүрлі бағыттағы қылмыстар, мәселен тыңшылық, террористік және экстремистік әрекеттер жасағаны үшін сотталғандар", делінген хабарламада.

"Бұл шара басқа мемлекет басшыларының өтініштеріне байланысты және гуманитарлық қағидаттар мен жалпыадамзаттық және отбасылық құндылықтарға сүйене отырып жүзеге асырылды" делінеді.

"Ол Беларусь Республикасының әріптес елдерімен қарым-қатынастардың оң даму қарқынын жеделдетуге және тұтастай Еуропалық аймақтағы жағдайды тұрақтандыру мүддесіне бағытталған".

Соңғы уақытта Беларусь президентінің қараша айының соңында қабылдаған шешімдерін ескере отырып, рақмышлыққа ілінген шетелдіктердің жалпы саны 156 адамды құрайды. Олардың ішінде Ұлыбритания, АҚШ, Литва, Украина, Латвия, Австралия, Жапония азаматтары да бар.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қазақстан жасөспірімдер арасындағы V Азия Пара ойындарында 68 медаль жеңіп алды
14:57, Бүгін
Қазақстан жасөспірімдер арасындағы V Азия Пара ойындарында 68 медаль жеңіп алды
Лукашенко Пригожинді бүлікті доғаруға қалай көндіргенін айтты
20:07, 27 маусым 2023
Лукашенко Пригожинді бүлікті доғаруға қалай көндіргенін айтты
Лукашенко сырқаттанып жүргені жөніндегі қауесетке жауап берді
09:40, 24 мамыр 2023
Лукашенко сырқаттанып жүргені жөніндегі қауесетке жауап берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: