Польша президентіне берілген лас көлікке байланысты Латвия сынға қалды
Әлеуметтік желілерде Ригадан поляк делегациясын алып кеткен автокөліктің суреттері тарады. Белгілі болғандай, мемлекеттік сапармен Латвияға келген Польша президентіне әуежайда лас күйдегі көлік берілген. Бұл туралы Inbox.lv басылымы жазды.
Көліктің фотосуреті мен оған қатысты жағымсыз пікірлер әлеуметтік желілерде кеңінен тарап, қызу талқыланды.
‼️🇱🇻🇵🇱 The President of #Poland was given a dirty car during his state visit to #Latvia.— Maimunka News (@MaimunkaNews) December 14, 2025
A scandal erupted, and the Polish authorities called it a disgrace. In response, Latvia stated that it was simply raining, and there was no car wash at the airport. pic.twitter.com/VguZkQqPc0
Польша Сыртқы істер министрлігінің өкілі Мацей Вевиорстың айтуынша, делегацияны тасымалдау — қабылдаушы елдің міндеті. Ол сондай-ақ Польша елшілігі сапарды ұйымдастыруға ғана ықпал еткенін, ал көліктің жағдайына жауапты болмағанын атап өтті.
Дипломаттың сөзінше, оқиға болған күні – 11 желтоқсанда Ригада жаңбыр жауған, ал әуежай аумағында автожуу қызметі болмаған.
