#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
522.38
612.6
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
522.38
612.6
6.54
Әлем

Польша президентіне берілген лас көлікке байланысты Латвия сынға қалды

Польша президентіне берілген лас көлікке байланысты Латвия сынға қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.12.2025 14:06 Сурет: pixabay
Латвия әуежайында Польша президенті Кароль Навроцкийдің сапары кезінде болған оқиғадан кейін әлеуметтік желілерде дипломатиялық жанжал өршіп кетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлеуметтік желілерде Ригадан поляк делегациясын алып кеткен автокөліктің суреттері тарады. Белгілі болғандай, мемлекеттік сапармен Латвияға келген Польша президентіне әуежайда лас күйдегі көлік берілген. Бұл туралы Inbox.lv басылымы жазды.

Көліктің фотосуреті мен оған қатысты жағымсыз пікірлер әлеуметтік желілерде кеңінен тарап, қызу талқыланды.

Польша Сыртқы істер министрлігінің өкілі Мацей Вевиорстың айтуынша, делегацияны тасымалдау — қабылдаушы елдің міндеті. Ол сондай-ақ Польша елшілігі сапарды ұйымдастыруға ғана ықпал еткенін, ал көліктің жағдайына жауапты болмағанын атап өтті.

Дипломаттың сөзінше, оқиға болған күні – 11 желтоқсанда Ригада жаңбыр жауған, ал әуежай аумағында автожуу қызметі болмаған.

Бұған дейін Сиднейдегі қанды шабуылда қаза тапқандардың саны 16 адамға жеткенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы Польша Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
13:20, 03 маусым 2025
Мемлекет басшысы Польша Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
Мемлекет басшысы Польша Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
10:00, 11 қараша 2025
Мемлекет басшысы Польша Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
Польша елшісі желідегі парақшасын қазақ тілінде жүргізеді
13:34, 11 қараша 2025
Польша елшісі желідегі парақшасын қазақ тілінде жүргізеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: