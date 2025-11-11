#Халық заңгері
Қоғам

Польша елшісі желідегі парақшасын қазақ тілінде жүргізеді

Польша елшісі желідегі парақшасын қазақ тілінде жүргізеді , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2025 13:34 Сурет: Instagram/polonia_elshi
Қазақстандағы Польша елшісі Михаил Лабенда әлеуметтік желілерде өз парақшаларын тек қазақ тілінде жүргізіп, көпшіліктің назарын өзіне аударды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Михаил Лабенда бұған дейін де қазақстандықтарды қазақ тілін жетік білуімен таңғалдырған еді. Биыл ақпан айында ол Мемлекеттік басқару академиясында қазақ тілінде дәріс оқып, үлкен әсер қалдырған болатын. Сондай-ақ, ол Торайғыров университетінде де қазақ тілінде баяндама жасаған.

Белгілі болғандай, 51 жастағы дипломат қазақ тілін 1990-жылдардың басында, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде оқып жүрген кезінде меңгерген. Ол кезде Михаил қарапайым жатақханада тұрып, айналасындағы адамдардың көбі қазақша сөйлеген.

Дипломат қызмет жолында бірнеше елде жұмыс істесе де, қазақ тілін ұмытпай, жадында сақтап қалған. Қазір ол Польша елшілігінің әлеуметтік желідегі парақшаларын түгелдей қазақ тілінде жүргізіп отыр.

Бұған дейін Астанада геологтар үшін 14 млрд теңгелік зертхана салынатындығын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
