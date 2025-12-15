#Халық заңгері
Әлем

Қытайлық миллиардер болашақ жұбайын әлеуметтік желілерден іздей бастады

Социальные сети, фейсбук, facebook, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.12.2025 13:41 Фото: unsplash
Қытайлық кәсіби инвестор Лю Синь әлеуметтік желіде болашақ жарын іздейтінін мәлімдеді. Байлығы 1,4 миллиард АҚШ долларынан асатын кәсіпкердің аздаған талаптары да жоқ емес, толығырақ Zakon.kz ақпаратында.

Алғашында 30 жастағы миллиардер бұл жазбаны аноним түрде жариялаған, алайда кейін бұқаралық ақпарат құралдарына өзі екенін мойындап, шын есімін атады. Ол өзін "аса сымбатты емес", алайда "біршама толықпын" деп сипаттаған. Бұл туралы South China Morning Post газеті жазады.

Лю Синь инвестиция нарығындағы белсенді қызметімен танымал. Ол биржада акциялары саудаланатын бірнеше компанияның ең ірі 10 жеке акционерінің қатарына кіреді. Инвестор пікір қалдыру мүмкіндігін ашық қалдырған, нәтижесінде оның жұбай іздеу туралы жазбасына мыңнан астам пікір жазылған. Кейбір әйелдер жазбаның астына және кейінгі жарияланымдарға жеке деректері мен фотосуреттерін де қалдырған.

Өзі туралы айта келе, Лю "махаббат миы" бар екенін де жасырмаған. Қытайда бұл ұғым романтикалық қарым-қатынас болмаған кезде адамда пайда болатын иррационалды сағынышты білдіреді.

Инвестор болашақ жарынан қаржылық тұрғыда өзімен тең болуын талап етпейтінін атап өтті. Оның айтуынша, жұбайы мейірімді, өзгелерге қамқор бола алатын әрі бала сүюге ниетті болуы тиіс. Сонымен қатар Лю өзін өте патриот әрі ұлттық көзқарасты берік ұстанатын адам ретінде сипаттады.

Алайда басылымның жазуынша, интернет қолданушылары Лю Синьнің ниетінің шынайылығына күмән келтірген.

Кейбір желі қолданушылары оның қалыңдықты танысуға арналған элиталық шаралардан-ақ таба алатынын айтып, бұл жазбаның артында өзге мақсаттар болуы мүмкін деген пікір білдірген. Басқалары Людің беделі бірмәнді емес екенін атап өтіп, оны инвесторларды құлдырап жатқан нарықтарға тартты деп айыптаған. Инвестор бұл айыптауларды жоққа шығарып, мұндай әрекеттер заңсыз екенін және өзінің шынымен де өмірлік жарын тапқысы келетінін мәлімдеді.

Жарияланымда айтылғандай, Лю Синь болашақ қарым-қатынасы туралы көпшілікке ашық түрде айтып отыруға уәде берген.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
