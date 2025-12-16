#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
519.61
610.13
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
519.61
610.13
6.54
Әлем

Бразилияда алып "Еркіндік" мүсінінің көшірмесі қатты желден құлады

Бразилияда алып «Еркіндік» мүсінінің көшірмесі қатты желден құлады, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.12.2025 11:09 Сурет: Х/BNODesk
2025 жылғы 15 желтоқсанда Бразилияның оңтүстігіндегі Гуайба қаласында күшті дауыл 24 метрлік "Еркіндік" мүсінінің көшірмесін құлатты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мүсін 2020 жылы орнатылып, инженерлік тексеруден өткен болатын. Постаментпен бірге оның жалпы биіктігі 35 метрді құрағаны Free Press Journal хабарлады.

Оқиға Havan үлкен дүкенінің алдындағы автотұрақта орын алды. Құлау кезінде мүсіннің басы мен факел ұстаған қолы сынған.

Желдің жылдамдығы сағатына 90 км жеткені хабарланды. Зардап шеккендер туралы ақпарат түспеген.

Дүкен өкілдері аумақты дереу оқшаулап, барлық қауіпсіздік шаралары қолданылғанын айтты.

Гуайба қаласының мэры Марсело Мараната оқиғаны өз Instagram парақшасында растады: "Қауіпсіздік шараларының арқасында ешкім зардап шеккен жоқ", – деп жазды ол.

Сол күні Мексикада жеке ұшақ апатқа ұшырағаны да хабарланды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астанада Франциядан табылған тарихи құнды қолжазбаның көшірмесі басып шығарылды
20:38, 18 қыркүйек 2024
Астанада Франциядан табылған тарихи құнды қолжазбаның көшірмесі басып шығарылды
Бразилияда акулалардың ағзасынан кокаин іздері табылды
09:33, 24 шілде 2024
Бразилияда акулалардың ағзасынан кокаин іздері табылды
Бразилияда отынмен жүретін ерекше көлік табылды
12:06, 10 қараша 2025
Бразилияда отынмен жүретін ерекше көлік табылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: