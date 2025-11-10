#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
526.02
607.55
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
526.02
607.55
6.5
Ғылым және технология

Бразилияда отынмен жүретін ерекше көлік табылды

Бразилияда отынмен жүретін ерекше көлік табылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2025 12:06 Сурет: Record TV Cabo Verde
Бразилияның Record TV Cabo Verde телеарнасы отынмен қозғалатын ерекше көлік туралы сюжет түсірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл – елдегі жалғыз осындай көлік. Ерекше Chevrolet Styleline Deluxe көлігі 1952 жылы шыққан және ол шамамен жарты ғасыр бойы тек отынмен жұмыс істеп келеді.

Екі есікті бұл автомобильді жергілікті шебер Арнольдо Шмидт жасаған. Ол бұл идеяны 1977 жылы ұлы Элемермен бірге іске асырып, көлікті құрастыруда алты ай бойы тер төккен.

Санта-Катарина федералды университеті көліктің пайдалануға жарамдылығы туралы ресми сертификат беріп, оны жергілікті Көлік департаменті де мойындаған.

Көліктің авторы Арнольдо Шмидт 2021 жылы өмірден өткен, ал қазір Chevrolet көлігінің иесі – оның ұлы Элемер.

Бұған дейін Lamborghini-дің есіксіз жаңа суперкар шығарғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Димаш Құдайбергеннің анасы ұлының концертіндегі ерекше кадрлармен бөлісті
13:55, Бүгін
Димаш Құдайбергеннің анасы ұлының концертіндегі ерекше кадрлармен бөлісті
Бразилияда акулалардың ағзасынан кокаин іздері табылды
09:33, 24 шілде 2024
Бразилияда акулалардың ағзасынан кокаин іздері табылды
Қадір түнінде Астананың бас мешіті мен "Әзірет Сұлтан" мешітінен тікелей эфир жүргізіледі
21:19, 17 сәуір 2023
Қадір түнінде Астананың бас мешіті мен "Әзірет Сұлтан" мешітінен тікелей эфир жүргізіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: