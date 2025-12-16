Подмосковьедегі элиталық мектепте 15 жастағы оқушы пышақпен шабуыл жасап, бір бала қаза тапты
Фото: pixabay
Шабуылдаушы төрт адамды жаралады. Солардың ішінде төртінші сынып оқушысы алдын ала мәлімет бойынша қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жасөспірім пышақпен Подмосковье облысының Одинцов ауданы, Горки-2 елиттік поселкесіндегі Успенская жалпы орта мектебіне шабуыл жасады.
Ол мектепте үш оқушыны және жасөспірімді тоқтатуға әрекет жасаған күзетшіні жаралаған, деп хабарлайды Ресейдің бұқаралық ақпарат құралдары.
Құқық қорғау органдары жасөспіріммен келіссөз жүргізді, сол арада арнайы жасақ оқиға орнына келді.
Сонымен қатар жасөспірім кемінде бір оқушыны тұтқынға алған. Кейін кабинеттің бірінде оқушымен бірге қамалып, арнайы жасақтың операциясы арқылы ұсталды.
Қазіргі уақытта мектептің барлық кабинеттерінде жарылғыш заттың бар-жоғын тексеру жұмыстары жүргізілуде. Жасөспірімнің мұндай әрекетке баруына не түрткі болғаны анықталуда.
