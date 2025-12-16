#Халық заңгері
Әлем

Дмитрий Дибровтың бұрынғы әйелі алғаш рет көңіл қосқан адамымен бірге көпшілік алдына шықты

Дмитрий Дибровтың бұрынғы әйелі алғаш рет көңіл қосқан адамымен бірге көпшілік алдына шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.12.2025 14:42 Сурет: Instagram/polinadibrova
Ресейлік тележүргізуші Дмитрий Дибровтың бұрынғы жұбайы әйелдер клубының жаңа жылдық кешінде миллиардер Роман Товстикпен бірге көзге түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іс-шараға Полина Диброва еденге дейін жететін сәнді күміс түсті көйлек киіп келсе, ал оның серігі образ таңдауда аса мән бермегендей әсер қалдырды.

Сурет: Instagram/starhit.ru

Дмитрий мен Полина Дибровтар 2025 жылдың 25 қыркүйегінде 16 жылдық некеден кейін ресми түрде ажырасқан болатын.

Бұған дейін Валерий Меладзенің Қырғызстандағы концерті өтпейтін болғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
