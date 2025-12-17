Францияда зейнетақы реформасы кенеттен тоқтатылды
Сурет: pexels
Франция парламенті 2026 жылға арналған әлеуметтік сақтандыру бюджетінің жобасын қабылдады. Бұл құжатта зейнетақы реформасын уақытша тоқтату қарастырылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Le Monde басылымының мәліметінше, шешім Ұлттық ассамблеядағы дауыс беру барысында мақұлданған.
Құжатты қабылдауды 247 депутат қолдап, 232 депутат қарсы дауыс берді. Қабылданған бюджет зейнетақы жүйесін реформалау төңірегіндегі ұзаққа созылған саяси және әлеуметтік даулар аясында ымыралы шешім ретінде ұсынылды.
Зейнет жасын көтеруді және төлем тәртібін өзгертуді көздеген реформа жаппай наразылықтарға, сондай-ақ оппозиция мен кәсіподақтардың қатты сынына ұшыраған еді.
