Қырғызстанда қалың қарды кешіп мектепке барған оқушы Садыр Жапаровтан сыйлық алды
Кездесу 2025 жылғы 17 желтоқсанда өтті. Ерекше оқиғаның мән-жайын Президенттің баспасөз қызметі баяндады.
Бұған дейін әлеуметтік желілерде Ош облысы Қара-Күлжа ауданына қарасты Коо-Чаты ауылынан шыққан төртінші сынып оқушысы Нұрзаман Алмазбековтің қалыңдығы бір метрге жуық қарды кешіп, мектепке бара жатқан видеосы тараған болатын.
Бұл бейнежазбаны Президент Садыр Жапаров та көріп, оқушының табандылығына жоғары баға берген. Мемлекет басшысы Нұрзаманды Президент шыршасына шақырып, сыйлықтар табыстап қана қоймай, өзінің ұялы телефонын да сыйға тартты.
Президенттің айтуынша, Нұрзаман оған бала кезін еске салған. Өйткені өзі де мектепке қар кешіп барған күндерді бастан өткерген.
Сурет: president.kg
Кездесу соңында Садыр Жапаров оқушыға оқуда табыс пен жарқын болашақ тіледі.