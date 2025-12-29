Садыр Жапаров Алмазбек Атамбаевты барлық мемлекеттік наградаларынан айырды
Қырғызстан Президентінің ресми сайтында айтылғандай, бұл шешім Бішкек қаласының Первомай аудандық сотының 2025 жылғы 3 маусымдағы үкімін орындау мақсатында және "Мемлекеттік наградалар туралы" заңға және Қырғызстан Конституциясына сәйкес қабылданған.
Жарлыққа сәйкес, Алмазбек Атамбаев келесі наградаларынан айырылды:
- "Қырғызстан Республикасының Батыр" атағы;
- "Манас" ордені II дәрежесі;
- "Данакер" ордені;
- "Данк" медалі.
Сонымен қатар, бұл наградалар бұрын берілген президент жарлықтарының бәрі күшін жойған болып есептеледі.
Қосымша бөлімде көрсетілгендей, Бас прокуратурадағы сот орындаушылар қызметіне мемлекеттік наградалар мен оларға қатысты құжаттарды алып, мемлекеттік наградалар қорының қарауына тапсыру тапсырылған.
Айта кетейік, Алмазбек Атамбаев Қырғызстан Президенті қызметін 2011 жылғы 1 желтоқсанда бастап 2017 жылғы 24 қарашаға дейін атқарған.
