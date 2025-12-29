#Халық заңгері
Әлем

Садыр Жапаров Алмазбек Атамбаевты барлық мемлекеттік наградаларынан айырды

Садыр Жапаров Алмазбек Атамбаевты барлық мемлекеттік наградаларынан айырды, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.12.2025 11:43 Сурет: president.kg
Қырғызстан Президенті Садыр Жапаров 2025 жылғы 29 желтоқсанда Алмазбек Атамбаевты барлық мемлекеттік наградаларынан айыру туралы жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қырғызстан Президентінің ресми сайтында айтылғандай, бұл шешім Бішкек қаласының Первомай аудандық сотының 2025 жылғы 3 маусымдағы үкімін орындау мақсатында және "Мемлекеттік наградалар туралы" заңға және Қырғызстан Конституциясына сәйкес қабылданған.

Жарлыққа сәйкес, Алмазбек Атамбаев келесі наградаларынан айырылды:

  • "Қырғызстан Республикасының Батыр" атағы;
  • "Манас" ордені II дәрежесі;
  • "Данакер" ордені;
  • "Данк" медалі.

Сонымен қатар, бұл наградалар бұрын берілген президент жарлықтарының бәрі күшін жойған болып есептеледі.

Қосымша бөлімде көрсетілгендей, Бас прокуратурадағы сот орындаушылар қызметіне мемлекеттік наградалар мен оларға қатысты құжаттарды алып, мемлекеттік наградалар қорының қарауына тапсыру тапсырылған.

Айта кетейік, Алмазбек Атамбаев Қырғызстан Президенті қызметін 2011 жылғы 1 желтоқсанда бастап 2017 жылғы 24 қарашаға дейін атқарған.

Сондай-ақ, бұған дейін Бішкекте блогер Акума президент Садыр Жапаровпен жасанды интеллект арқылы жасалған сурет үшін 5500 сом (32 мың теңгеден астам) айыппұл төлейтіні туралы хабарланған еді.

