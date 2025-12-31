Тоқаев 2025 жылы мәдениет саласындағы мемлекеттік стипендияны тағайындау туралы Жарлыққа қол қойды
Ресми құжат Ақорда баспасөз қызметі арқылы жарияланды, сондай-ақ жарлыққа қосымша да орналастырылды.
2025 жылы мәдениет саласындағы мемлекеттік стипендия тағайындалған тұлғалардың жеке құрамы қосымшада көрсетілген.
Әдебиет қайраткерлері
Айтқожа Марфуға – 1936 жылы туған, ақын, II дәрежелі "Барыс" және "Парасат" ордендерінің, "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" және "Қазақстанның халық жазушысы" құрметті атақтарының иегері, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты
Ақсұңқар Серік – 1950 жылы туған, ақын, "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" құрметті атағының иегері, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты
Амантай Дидар – 1969 жылы туған, жазушы, "Құрмет" орденінің, "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" құрметті атағының иегері, "Дарын" мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты
Асқар Әлібек – 1951 жылы туған, жазушы, II дәрежелі "Барыс" және "Парасат" ордендерінің, "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" құрметті атағының иегері, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты
Ахметова Зейнеп – 1945 жылы туған, жазушы, "Құрмет" орденінің иегері, Халықаралық "Алаш" әдеби сыйлығының лауреаты Әбдікұлы Төлен – 1942 жылы туған, жазушы, I дәрежелі "Барыс" және "Парасат" ордендерінің, "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" және "Қазақстанның халық жазушысы" құрметті атақтарының иегері, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты
Әшіров Ахмет – 1938 жылы туған, жазушы-драматург, "Құрмет" орденінің, "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" және "Қазақстанның халық жазушысы" құрметті атақтарының иегері
Бақтыгереева Ақұштап – 1944 жылы туған, ақын, "Отан" және "Құрмет" ордендерінің, "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" құрметті атағының иегері, Халықаралық "Алаш" әдеби сыйлығының және Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты
Бөпежанова Әлия – 1952 жылы туған, әдебиет сыншысы, "Құрмет" орденінің, "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" құрметті атағының иегері, Халықаралық "Алаш" әдеби сыйлығының лауреаты
Елғондинова Заида – 1947 жылы туған, ақын, "Құрмет" орденінің, "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" құрметті атағының иегері, Халықаралық "Алаш" әдеби сыйлығының лауреаты
Елубаев Смағұл – 1947 жылы туған, жазушы, "Парасат" және "Құрмет" ордендерінің, "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" және "Қазақстанның халық жазушысы" құрметті атақтарының иегері
Жағанова Алтыншаш – 1945 жылы туған, ақын, драматург, III дәрежелі "Барыс" және "Құрмет" ордендерінің, "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" құрметті атағының иегері
Жайлыбай Ғалым – 1958 жылы туған, жазушы, "Парасат" және "Құрмет" ордендерінің, "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" құрметті атағының иегері, "Ерен еңбегі үшін" медалімен наградталған, Халықаралық "Алаш" әдеби сыйлығының және Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты
Жанғалиев Төлеген – 1950 жылы туған, ақын, "Парасат" және "Құрмет" ордендерінің иегері, Халықаралық "Алаш" әдеби сыйлығының лауреаты
Жолдасбеков Мырзатай – 1937 жылы туған, мемлекет және қоғам қайраткері, "Отан", I және ІІІ дәрежелі "Барыс", "Парасат" және "Құрмет" ордендерінің иегері
Иманғазина Бибігүл – 1940 жылы туған, жазушы, I дәрежелі "Барыс", "Парасат" және "Құрмет" ордендерінің, "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" құрметті атағының иегері, Халықаралық "Алаш" әдеби сыйлығының лауреаты
Исабаев Нұртас – 1954 жылы туған, ақын, "Құрмет" орденінің иегері
Қабышұлы Ғаббас – 1935 жылы туған, сатирик, "Қазақстанның халық жазушысы" құрметті атағының иегері, Халықаралық "Алаш" әдеби сыйлығының лауреаты
Қуатов Дәурен – 1973 жылы туған, жазушы, "Құрмет" орденінің иегері, ТҮРКСОЙ халықаралық ұйымының түркі әлемі жазушылары сыйлығының лауреаты
Мұқанова Роза – 1964 жылы туған, драматург, "Құрмет" орденінің иегері, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты
Нұржан Светқали – 1962 жылы туған, ақын, "Отан" және "Құрмет" ордендерінің иегері, "Ерен еңбегі үшін" медалімен наградталған, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты
Нұржекеев Бексұлтан – 1941 жылы туған, жазушы, "Парасат" және "Құрмет" ордендерінің, "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" және "Қазақстанның халық жазушысы" құрметті атақтарының иегері
Нұрмағанбетов Тынымбай – 1945 жылы туған, жазушы, "Отан" және "Құрмет" ордендерінің, "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" құрметті атағының иегері, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты
Рахымжанова Айзада – 1991 жылы туған, ақын, республикалық жыр мүшәйраларының жүлдегері
Салғараұлы Қойшығара – 1939 жылы туған, жазушы, ғалым, III дәрежелі "Барыс" және "Парасат" ордендерінің, "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" құрметті атағының иегері, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты
Салықбаева Гүлнара – 1963 жылы туған, ақын, Халықаралық "Алаш" әдеби сыйлығының лауреаты
Сүлейменов Олжас – 1936 жылы туған, ақын, "Қазақстанның Еңбек Ері" атағының, "Отан" және I дәрежелі "Барыс" ордендерінің, "Қазақстанның халық жазушысы" құрметті атағының иегері
Тұрғынбекұлы Серік – 1946 жылы туған, ақын, "Парасат" орденінің, "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" құрметті атағының иегері, "Ерен еңбегі үшін" медалімен наградталған
Шапай Тұрсынжан – 1957 жылы туған, жазушы, "Құрмет" орденінің, "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" құрметті атағының иегері
Өнер қайраткерлері
Айтуаров Ерлан – 1950 жылы туған, суретші-кескіндемеші, "Құрмет" орденінің, "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" құрметті атағының иегері
Асылханов Ермек – 1951 жылы туған, суретші-дизайнер, "Құрмет" орденінің иегері, "Ерен еңбегі үшін" медалімен наградталған
Ахметова Шайза – 1948 жылы туған, актриса, "Қазақстанның халық әртісі" құрметті атағының иегері
Әспетова Күлжахан – 1946 жылы туған, актриса, "Отан" және "Құрмет" ордендерінің, "Қазақстанның халық әртісі" құрметті атағының иегері
Әбілтай Шәміл – 1948 жылы туған, күйші-домбырашы, II дәрежелі "Барыс" орденінің, "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" құрметті атағының иегері
Байбосынов Қайрат – 1950 жылы туған, әнші, "Қазақстанның Еңбек Ері" атағының, "Парасат" және IІ дәрежелі "Достық" ордендерінің иегері, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты
Байсейітова Раушан – 1947 жылы туған, балерина, "Құрмет" орденінің иегері, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты
Балаев Геннадий – 1940 жылы туған, актёр, "Парасат" орденінің иегері, "Ерен еңбегі үшін" медалімен наградталған
Бекқұлова Айжан – 1954 жылы туған, қолөнерші, "Құрмет" орденінің иегері
Беркенова Әсия – 1950 жылы туған, айтыскер, III дәрежелі "Барыс" және "Құрмет" ордендерінің иегері
Бубэ Нэлли – 1949 жылы туған, суретші, ТҮРКСОЙ халықаралық ұйымының құрмет медалімен наградталған
Ерманов Жүрсін – 1951 жылы туған, ақын, "Отан", "Парасат" және "Құрмет" ордендерінің, "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" құрметті атағының иегері
Еслямова Самал – 1984 жылы туған, актриса, "Құрмет" орденінің иегері, "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" құрметті атағының иегері, Канн кинофестивалінің ең үздік әйел рөлі үшін жүлдесінің және Азия киноакадемиясының "Азияның ең үздік актрисасы" жүлдесінің, Ресей кинематография өнері академиясының "Ника" сыйлығының лауреаты
Жайымов Айтқали – 1947 жылы туған, дирижер, композитор, "Парасат" орденінің, "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" және "Қазақстанның халық әртісі" құрметті атақтарының иегері
Жақанов Ілия – 1936 жылы туған, музыкатанушы, өнертанушы, "Қазақстанның Еңбек Ері" атағының, "Отан" және "Парасат" ордендерінің, "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" құрметті атағының иегері
Жаманбаев Базарғали – 1942 жылы туған, дирижер, "Парасат" және "Құрмет" ордендерінің иегері, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты
Жаманқұлов Тұңғышбай – 1948 жылы туған, актёр, III дәрежелі "Барыс", "Парасат" және II дәрежелі "Достық" ордендерінің, "Қазақстанның халық әртісі" құрметті атағының иегері, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты
Жанпейісова Лариса – 1947 жылы туған, суретші-кескіндемеші
Жолжақсынов Досхан – 1951 жылы туған, актёр, кинорежиссер, "Отан" және "Құрмет" ордендерінің, "Қазақстанның халық әртісі" құрметті атағының иегері, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты
Жүзбай Жанғали – 1961 жылы туған, күйші, "Құрмет" орденінің, "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" құрметті атағының иегері
Кесоглу Пантелей – 1955 жылы туған, әнші, I дәрежелі "Барыс", II дәрежелі "Достық" және "Құрмет" ордендерінің иегері, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты
Клушкин Юрий – 1937 жылы туған, музыкант, "Парасат" орденінің иегері
Крымская Валерия – 1942 жылы туған, актриса, "Парасат" және II дәрежелі "Достық" ордендерінің иегері
Қалиламбекова Хорлан – 1944 жылы туған, әнші, "Парасат" және "Құрмет" ордендерінің, "Қазақстанның халық әртісі" құрметті атағының иегері
Қастеева Зарема – 1947 жылы туған, балерина
Қасымов Қуандық – 1957 жылы туған, актёр, "Құрмет" орденінің иегері, "Ерен еңбегі үшін" медалімен наградталған
Қыдырбек Балнұр – 1955 жылы туған, композитор, "Парасат" және "Құрмет" ордендерінің иегері, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты
Ли Камилла – 1944 жылы туған, өнертанушы, "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" құрметті атағының иегері
Максим Екатерина – 1990 жылы туған, актриса, II дәрежелі "Достық" орденінің иегері
Мәлібекұлы Жандарбек – 1942 жылы туған, сәулетші, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасының авторы, I дәрежелі "Барыс" және "Құрмет" ордендерінің, "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" құрметті атағының иегері
Молдағали Фархат – 1993 жылы туған, режиссер, "Ерен еңбегі үшін" медалімен наградталған, "Дарын" мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты
Мудряк Мария – 1994 жылы туған, опера әншісі, "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" құрметті атағының иегері
Мұқатаева Алтыншаш – 1991 жылы туған, әнші, "Ерен еңбегі үшін" медалімен наградталған
Мұхамедқызы Майра – 1969 жылы туған, әнші, "Отан" және "Құрмет" ордендерінің, "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" және "Қазақстанның халық әртісі" құрметті атақтарының иегері, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты
Мышбаева Нүкетай – 1936 жылы туған, актриса, "Парасат" орденінің иегері
Недлина Валерия – 1982 жылы туған, музыкатанушы, музыкалық сыншы
Нұрбек Алтынай – 1985 жылы туған, актриса, "Шапағат" медалімен наградталған
Нүсіпжан Нұрғали – 1937 жылы туған, әнші, III дәрежелі "Барыс" және "Парасат" ордендерінің, "Қазақстанның халық әртісі" құрметті атағының иегері, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты
Обаев Есмұхан – 1941 жылы туған, режиссер, I және II дәрежелі "Барыс", "Парасат" ордендерінің иегері
Оразбаев Сәбит – 1936 жылы туған, актёр, "Отан", I дәрежелі "Барыс", "Парасат" және I дәрежелі "Достық" ордендерінің иегері, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты
Өтекешева Меруерт – 1951 жылы туған, актриса, "Парасат" және "Құрмет" ордендерінің, "Қазақстанның халық әртісі" құрметті атағының иегері
Разиева Гульвер – 1936 жылы туған, әнші, "Парасат" орденінің иегері
Рахманова Махинұр – 1948 жылы туған, актриса
Сұлтанғазы Бәзіл – 1998 жылы туған, актёр, режиссер
Томанов Мұханғали – 1973 жылы туған, режиссер, "Құрмет" орденінің иегері
Төлегенова Бибігүл – 1929 жылы туған, әнші, "Отан" және I дәрежелі "Барыс" ордендерінің, "Қазақстанның халық әртісі" құрметті атағының иегері, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты