Ресейлік туристке Таиландқа шамамен 100 жылға кіруге тыйым салынды
Газета.ru мәліметінше, ресейлік турист қыркүйек айында Таиландқа ұшып барып, қазан айынан бастап үш айға жергілікті тұрғыннан баспана жалдаған. Алайда ол аз уақыттың ішінде барлық ақшасын жұмсап қойып, келісілген мерзімнен бұрын көшіп кеткісі келген.
Осыдан кейін үй иесі туристтен өтемақы талап еткен. Оның айтуынша, ресейлік азамат жергілікті интимдік қызмет көрсетушімен жыныстық қатынас кезінде шыны үстелді сындырып алған.
Турист пәтер иесімен жанжалдасып, әйелдің сөзінше, дау барысында оған күш қолданамын деп қорқытқан. Осыған байланысты әйел полицияға арыз жазған.
Нәтижесінде сот ресейлік туристке Таиландқа 99 жыл бойы кіруге тыйым салу туралы шешім шығарды және ірі көлемде айыппұл тағайындады. Егер ер адам айыппұлды төлемесе, оған бас бостандығынан айыру жазасы қолданылуы мүмкін.
