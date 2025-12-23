Миллиардерлер қай қалада шоғырланған
Миллиардерлер әлемнің ірі қалаларында шоғырланған. Қаржыгерлер Жер шарындағы ең бай адамдар көп тұратын 20 қаланы тізіп берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Деректерді Forbes журналы ұсынған. Ол журналдың жыл сайын жарияланатын әлемдегі ең бай адамдардың жаһандық рейтингіне негізделген.
2025 жылы Нью-Йорк айқын басымдықпен бірінші орынды иеленді – бұл қалада 109 миллиардер тұрады.
Мұндай нәтиже Нью-Йорктің ондаған жылдар бойы қаржылық көшбасшы болуының, жаһандық капитал ағынының күштілігінің, сондай-ақ инвестициялық компаниялардың, жылжымайтын мүлік саласындағы байлықтың және ірі корпорациялардың штаб-пәтерлерінің жоғары деңгейде шоғырлануының жемісі. Миллиардерлер "тығыздығы" бойынша бұл деңгейге жақындай алатын басқа қала жоқ.
- Екінші орында тұрған Гонконг Нью-Йорктен 30-дан астам миллиардерге кем.
- Ал рейтингте үшінші орын алған Мәскеуде 73 миллиардер тұрады.
- Азия қалалары рейтингтің елеулі бөлігін құрайды. Гонконг, Мумбай, Бейжің, Шанхай, Сингапур және Шэньчжэнь үздік ондыққа енген. Тек Қытайдың өзінде бірнеше қала ұсынылған: Бейжің, Шанхай, Шэньчжэнь, Ханчжоу және Гуанчжоу.
- Үндістан да басқа елдерден айқын ерекшеленеді. Мумбай мен Дели ұлттық миллиардерлер тобының қарқынды өсіп келе жатқанын көрсетеді. Бұл қалалар жылдам экономикалық даму, ауқымды ішкі нарық және технологиялық әрі өндірістік сектордағы мықты позициялар есебінен алға шыққан.
- Азияның ықпалы күшейгеніне қарамастан, Еуропа мен Солтүстік Американың дәстүрлі байлық орталықтары бәсекеге қабілеттілігін сақтап отыр. Лондон, Париж және Милан әлі де аса бай адамдар шоғырланған қалалар қатарында.
