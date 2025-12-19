#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
513.55
602.09
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
513.55
602.09
6.42
Әлем

Үндістандық екі жігіт құны 50 мың доллар тұратын сирек кездесетін жасыл гауһар тас тауып алды

Үндістандық екі жігіт құны 50 мың доллар тұратын сирек кездесетін жасыл гауһар тас тауып алды , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.12.2025 10:36 Сурет: freepik
Үндістанда екі дос сирек кездесетін жасыл гауһар тас тауып алды. Мамандардың бағалауы бойынша оның құны 50 мың доллардан асады, деп хабарлайды Zakon.kz.

The Sun басылымының жазуынша, алмазды 24 жастағы Сатиш Хатик пен 23 жастағы Саджид Мұхаммед тапқан. Олар жауһарды ресми қалалық бағалаушыға берген. Онда тастың түпнұсқалығы расталып, салмағы 15,34 каратқа жететіні айтылды.

"Бұл өте сирек кездесетін алмаз түрі",- деді бағалаушы Анупама Сингха.

Сурет: Facebook

Дегенмен, Үндістан заңнамасына сәйкес жалға алынған учаскелерден табылған барлық гауһар тастар мемлекетке тапсырылып, ресми аукциондар арқылы сатылуы керек. Мұндай сауда-саттықты Үндістан Үкіметі тоқсан сайын өткізеді және бүкіл елден және шетелден сатып алушыларды тартады.

Бұған дейін Қырғызстанда қалың қарды кешіп мектепке барған оқушы Садыр Жапаровтан сыйлық алғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Үндістандық шаруа құны миллион теңгелік гауһар тас тауып алды
09:45, 17 маусым 2025
Үндістандық шаруа құны миллион теңгелік гауһар тас тауып алды
Қазақстанда сирек кездесетін алабарыс фототұзаққа түсіп қалды
13:03, 17 қыркүйек 2024
Қазақстанда сирек кездесетін алабарыс фототұзаққа түсіп қалды
Германияда пойыз жолаушысы 15 мың еуро тауып алды
11:34, 26 наурыз 2025
Германияда пойыз жолаушысы 15 мың еуро тауып алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: