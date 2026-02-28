#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
497.56
586.92
6.44
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
497.56
586.92
6.44
Қоғам

Сирек кездесетін ауруға шалдыққан, ойыншық тоқитын алматылық қызға бетпердедегі қайырымды жан қол ұшын созды

Тоқыма ойыншық, Алматы, сирек кездесетін ауру, Анарик Комарик, бетпердедегі кезбе, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.02.2026 12:13 Сурет: instagram/popmart
Әлеуметтік желіде қайырымдылық жасаумен танылған алматылық сирек кездесетін ауруына қарамастан ойыншық тоқитын қызға көмектесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Бетпердедегі кезбе" бұл жолы Анар есімді алматылық қызды қуантты. Жүйелі склеродерма атты сирек кездесетін ауруға шалдыққан қыздың өкпесі қысылып, үнемі оңалту шараларын қажет етеді. Бірақ күрделі ауруына қарамастан Анарик Комарик жұмсақ ойыншықтар тоқумен айналысады.

Қайырымды жан оған осы ойыншығын сатып алушы кейпінде келді. Ол оған Арыстанның баласына тапсырыс берді. Әңгіме барысында қыз оған өзінің ауруы туралы айтып берді.

"Анам маған жүкті болған кезде баспалдақтан құлапты. Мен соның кесірінен осылай болып тудым деп ойлаймын. Қанша рет ауруханада жаттым, бірақ менікі секілді диагноздағы адамды кездестірмедім. Ақылы процедуралардан өтіп, дәрі-дәрмектер ішемін", - дейді Анар.

Ер адам қызға әр ауыртпалықтың артында жеңілдік бар екенін айтып, оған бір жылға пәтерді жалға алу ақысына, сондай-ақ емделуге деп бірнеше конверт берді. Анар қайырымды адамды құшақтап, оған жасаған жақсылығы үшін шын жүректен алғыс айтты.

Бұған дейін "Бетпердедегі кезбе" Zakon.kz сайтына сұқбат беріп, өзінің есімі Абдулла екенін мойындаған, ол - кәсіпкер, төрт баласы бар. Ол отбасылық компания кірісінің бір бөлігін өтеусіз қайырымдылыққа жұмсайды. Оның мақсаты: қоғамды жақсы жетістіктер жасауға шабыттандыру. Ал өзіне бұл ретте "Бетпердедегі адам" шабыт бергенін мойындады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қызылорда облысында сирек кездесетін жыртқыш аң - қара құлақты қаскөйлер атып тастаған
19:45, 26 шілде 2024
Қызылорда облысында сирек кездесетін жыртқыш аң - қара құлақты қаскөйлер атып тастаған
Қазақстанда сирек кездесетін алабарыс фототұзаққа түсіп қалды
13:03, 17 қыркүйек 2024
Қазақстанда сирек кездесетін алабарыс фототұзаққа түсіп қалды
Үстірт қорығында сирек кездесетін тіршілік иесі бой көрсетті
14:38, 30 желтоқсан 2024
Үстірт қорығында сирек кездесетін тіршілік иесі бой көрсетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Очередной провал: второй дзюдоист из Казахстана потерпел фиаско на Grand Slam в Ташкенте
11:40, Бүгін
Очередной провал: второй дзюдоист из Казахстана потерпел фиаско на Grand Slam в Ташкенте
Первая потеря: казахстанский дзюдоист проиграл стартовую схватку на топ-турнире в Ташкенте
11:11, Бүгін
Первая потеря: казахстанский дзюдоист проиграл стартовую схватку на топ-турнире в Ташкенте
Кайрат Боранбаев назвал самых высокооплачиваемых футболистов "Кайрата"
10:48, Бүгін
Кайрат Боранбаев назвал самых высокооплачиваемых футболистов "Кайрата"
Казахстанские таеквондисты добились успеха на топ-турнире в Болгарии
10:02, Бүгін
Казахстанские таеквондисты добились успеха на топ-турнире в Болгарии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: