Мен геноцидке қарсымын! Лондонда тыйым салынған қозғалысты қолдаған Грета Тунберг қамауға алынды
Лондонда швед белсендісі Грета Тунберг ұсталды. Ол Ұлыбританияда тыйым салынған, аштық жариялаған Palestine Action қозғалысының өкілдерін қолдауға арналған наразылық акциясына қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Тунберг Лондонның орталығындағы Aspen Insurance сақтандыру компаниясының кеңсесін алдында болған шеруге қатысты, деп хабарлайды Sky News. Оның қолында "Мен Palestine Action тұтқындарын қолдаймын. Мен геноцидке қарсымын" деген үнпарақ болған.
"Экобелсенді Грета Тунберг Лондонның орталығында Palestine Action қозғалысының ашаршылық жариялаған өкілдерін қолдаушы демонстрация кезінде ұсталды", делінген хабарламада.
Нақтыланғандай, шеру орны арнайы таңдалып алынған, өйткені аталған компания Израильмен жұмыс істейтін Elbit Systems қорғаныс фирмасымен байланысты қызметтерді ұсынады. Акция барысында екі белсенді ғимараттың қасбетіне қызыл бояу төгіп, полицияның назарын аударды. Көп ұзамай құқық қорғау органдарының қызметкерлері наразылық акциясына қатысушыларды ұстай бастады.
Бұған дейін Венеция полицейлері Грета Тунбергті қаладағы вандализмге қатысқаны үшін қатаң жазаға кеспеген.
