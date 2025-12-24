Британдық фермерлер тракторлармен митингілер өткізіп, нәтижесінде мұрагерлік салықтан босатылды
Бірқатар наразылық акцияларынан кейін Ұлыбритания билігі ауыл шаруашылығы жерлеріне салынатын 20 пайыздық мұрагерлік салықтың шегін көтеру туралы шешім қабылдады. Осылайша шағын шаруашылықтар бұл салықтан босатылатын болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
The Guardian басылымының жазуынша, 2026 жылдың сәуірінен бастап ауыл шаруашылығы мүлкіне қатысты салықтан босату шегі 1 миллион фунт стерлингтен 2,5 миллион фунт стерлингке дейін ұлғайтылады. Соның нәтижесінде салық төлеуге тиіс шаруашылықтар саны 375-тен 185 фермаға дейін азаяды.
Басылымның жазуынша, 2025 жылы Уэльс фермерлері Ұлыбритания премьер-министрі Кир Стармердің сөйлеген сөзі кезінде тракторлармен жаппай митинг өткізген. Фермерлердің наразылығына үкіметтің құны 1 миллион фунттан асатын ауыл шаруашылығы жерлеріне 20 пайыздық мұрагерлік салық енгізу туралы шешімі себеп болған.
