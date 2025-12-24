#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Әлем

Британдық фермерлер тракторлармен митингілер өткізіп, нәтижесінде мұрагерлік салықтан босатылды

Британдық фермерлер митингілер өткізіп, мұрагерлік салықтан босатуға қол жеткізді, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.12.2025 12:57 Сурет: pixabay
Бірқатар наразылық акцияларынан кейін Ұлыбритания билігі ауыл шаруашылығы жерлеріне салынатын 20 пайыздық мұрагерлік салықтың шегін көтеру туралы шешім қабылдады. Осылайша шағын шаруашылықтар бұл салықтан босатылатын болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

The Guardian басылымының жазуынша, 2026 жылдың сәуірінен бастап ауыл шаруашылығы мүлкіне қатысты салықтан босату шегі 1 миллион фунт стерлингтен 2,5 миллион фунт стерлингке дейін ұлғайтылады. Соның нәтижесінде салық төлеуге тиіс шаруашылықтар саны 375-тен 185 фермаға дейін азаяды.

Басылымның жазуынша, 2025 жылы Уэльс фермерлері Ұлыбритания премьер-министрі Кир Стармердің сөйлеген сөзі кезінде тракторлармен жаппай митинг өткізген. Фермерлердің наразылығына үкіметтің құны 1 миллион фунттан асатын ауыл шаруашылығы жерлеріне 20 пайыздық мұрагерлік салық енгізу туралы шешімі себеп болған.

Бұған дейін Анкара аспаны Ливия генералы мінген ұшақтың жоғалуына байланысты жабылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Грузияда билік партиясы шетел агенттері туралы заң жобасын кері қайтарып алды
13:38, 09 наурыз 2023
Грузияда билік партиясы шетел агенттері туралы заң жобасын кері қайтарып алды
Шуда ата-анасынан айырылған төрт ағайынды мұрагерлік құқығын сот арқылы шешті
19:52, 23 қыркүйек 2025
Шуда ата-анасынан айырылған төрт ағайынды мұрагерлік құқығын сот арқылы шешті
Сату кезінде көлік құралдарының қандай компоненттері ҚҚС-тан босатылды
10:27, 01 сәуір 2025
Сату кезінде көлік құралдарының қандай компоненттері ҚҚС-тан босатылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: