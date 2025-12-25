Америкалық лотереядан 1,8 миллиард доллар ұтып алды
ABC News-тің хабарлауынша, жеңімпаз шамамен 30 жыл ішінде жылына бір реттік 834,9 миллион доллар төлемін немесе толық джекпот сомасын төлеуді таңдай алады. Екі жағдайда да салық ұстау қарастырылған. Бұл джекпот Powerball тарихындағы 1 миллиард доллардан асатын биылғы екінші ұтыс екені және жеңімпазы анықталмай, қатарынан өткізілген 46 ұтыс ойынынан кейін орын алғаны айтылады.
Дэвидсон колледжінің математика және информатика профессоры Тим Шартье басылымға берген сұқбатында Powerball джекпотын ұтып алу ықтималдығы тым аз екенін айтқан. Ол бас жүлдені жеңіп алу әрекетін тоғыз жылдық кезеңнен бастап белгілі бір секундты болжау міндетімен салыстырды. Оның айтуынша, билеттерді көптеп сатып алу мүмкіндікті аздап қана арттырады.
"Егер сіз 100 билет сатып алсаңыз, онда ықтималдылық деңгейі 100 есе артады, бірақ бұл тоғыз жыл ішінде бір секундты дөп басып табуға тырысу сияқты", деп түсіндірді ол.
Бұған дейін таиландтық үй-күйсіз зейнеткер 284 млн теңгеден астам ақша ұтып алғаны хабарланған болатын.