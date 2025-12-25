#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
512.81
604.19
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
512.81
604.19
6.57
Әлем

Америкалық лотереядан 1,8 миллиард доллар ұтып алды

Лоторея, америкалық, ұтыс, миллиард, доллар , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.12.2025 21:58 Сурет: unsplash
Арканзаста ер адамның сатып алған билетіндегі сандар ұтыс ойынының барлық алты нөміріне сәйкес келді. Нәтижесінде ол лотереядан 1,8 миллиард доллар ұтып алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ABC News-тің хабарлауынша, жеңімпаз шамамен 30 жыл ішінде жылына бір реттік 834,9 миллион доллар төлемін немесе толық джекпот сомасын төлеуді таңдай алады. Екі жағдайда да салық ұстау қарастырылған. Бұл джекпот Powerball тарихындағы 1 миллиард доллардан асатын биылғы екінші ұтыс екені және жеңімпазы анықталмай, қатарынан өткізілген 46 ұтыс ойынынан кейін орын алғаны айтылады.

Дэвидсон колледжінің математика және информатика профессоры Тим Шартье басылымға берген сұқбатында Powerball джекпотын ұтып алу ықтималдығы тым аз екенін айтқан. Ол бас жүлдені жеңіп алу әрекетін тоғыз жылдық кезеңнен бастап белгілі бір секундты болжау міндетімен салыстырды. Оның айтуынша, билеттерді көптеп сатып алу мүмкіндікті аздап қана арттырады.

"Егер сіз 100 билет сатып алсаңыз, онда ықтималдылық деңгейі 100 есе артады, бірақ бұл тоғыз жыл ішінде бір секундты дөп басып табуға тырысу сияқты", деп түсіндірді ол.

Бұған дейін таиландтық үй-күйсіз зейнеткер 284 млн теңгеден астам ақша ұтып алғаны хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Канадалық азамат лотереядан төрт рет джекпот ұтып алды
11:30, 12 маусым 2025
Канадалық азамат лотереядан төрт рет джекпот ұтып алды
АҚШ-та ағаш ұстасы 20 доллар тауып алып, миллиондаған ақша ұтып алды
10:20, 29 қазан 2024
АҚШ-та ағаш ұстасы 20 доллар тауып алып, миллиондаған ақша ұтып алды
Бадминтоннан ел құрамасының көшбасшысы Париж Олимпиадасына жолдама ұтып алды
19:59, 17 сәуір 2024
Бадминтоннан ел құрамасының көшбасшысы Париж Олимпиадасына жолдама ұтып алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: