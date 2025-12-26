Адам мен табиғат арасындағы қақтығыс: Кенияда пілдер адамдарға шабуыл жасауда
Associated Press басылымының жазуынша, Каджиадо округінде екі адамға шабуыл жасаған піл атып өлтірілді. Кенияның жабайы табиғатты қорғау қызметі тұрғындарды сабырға шақыруда.
"Алдын ала бақылаулар оқиғаға қатысқан пілдің денесінде найза мен жебеден тиген жарақаттар бар екенін көрсетеді. Бұл оның бұған дейін адамдармен қақтығысқа түскенін аңғартады", – делінген ведомствоның мәлімдемесінде.
Сурет: Х/KWSKenya
Жергілікті тұрғындардың айтуынша, Каджиадо аймағындағы Оле Тепеси өңірінде еркін жүрген пілдердің саны артқан. Сарапшылар Кенияда жауын-шашынның аз болуына байланысты өсімдік жамылғысы күрт кемігенін, соның салдарынан қорек үшін бәсекелестік күшейгенін атап өтті. Соңғы құрбан – 23 желтоқсанда ешкі бағып жүрген кезінде піл шабуылына ұшыраған ер адам.
Сурет: Х/KWSKenya
Табиғатты қорғау қызметі мұндай оқиғалардың алдын алу шараларын күшейтуді жоспарлап отыр. Кенияда жабайы жануарлар шабуылынан қаза тапқан немесе зардап шеккен адамдарға өтемақы төлеу бағдарламасы бар.
