Сарапшылар Украинадағы қақтығыс тоқтаған жағдайда Еуропадағы жағдай қалай өзгеретінін болжап берді
Financial Times газетінің жазуынша, қақтығыс тоқтаған жағдайда энергия тасымалдаушылар бағасының төмендеуі, инвестициялар мен экспорт көлемінің артуы күтіледі. Дегенмен, сарапшылар мұндай серпіліс тек бейбіт келісім Киев үшін тиімді шарттармен жасалған жағдайда мүмкін екенін айтты.
Болжамға сәйкес, еуроаймақтағы экономикалық өсім 2026 жылы 1,2%-ға дейін баяулап, 2027 жылы қайтадан 1,4%-ға дейін жеделдеуі ықтимал.
Сонымен қатар, сарапшылардың басым бөлігі Еуропадағы экономикалық өсім ең алдымен Германияның қорғаныс пен инфрақұрылым салаларына 1 трлн еуро инвестиция салу жоспарына байланысты болады деп есептейді.
Алайда кейбір аналитиктер бұл мүмкіндікті күмәнмен бағалап отыр. Олардың пікірінше, геосаяси алаңдағы белгісіздікті еңсеру үшін Германия капиталы жеткіліксіз болуы мүмкін.
