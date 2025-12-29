#Халық заңгері
Сарапшылар Украинадағы қақтығыс тоқтаған жағдайда Еуропадағы жағдай қалай өзгеретінін болжап берді

Сарапшылар Украинадағы қақтығыс тоқтаған жағдайда Еуропадағы жағдай қалай өзгеретінін болжап берді , сурет - Zakon.kz жаңалық 29.12.2025 13:34 Сурет: pexels
Сарапшылар Ресей мен Украина арасындағы қақтығыстың тоқтауы Еуропа экономикасы үшін оң өзгерістер тізбегін бастауға мүмкіндік береді деп болжап отыр, толығырақ Zakon.kz ақпаратында.

Financial Times газетінің жазуынша, қақтығыс тоқтаған жағдайда энергия тасымалдаушылар бағасының төмендеуі, инвестициялар мен экспорт көлемінің артуы күтіледі. Дегенмен, сарапшылар мұндай серпіліс тек бейбіт келісім Киев үшін тиімді шарттармен жасалған жағдайда мүмкін екенін айтты.

Болжамға сәйкес, еуроаймақтағы экономикалық өсім 2026 жылы 1,2%-ға дейін баяулап, 2027 жылы қайтадан 1,4%-ға дейін жеделдеуі ықтимал.

Сонымен қатар, сарапшылардың басым бөлігі Еуропадағы экономикалық өсім ең алдымен Германияның қорғаныс пен инфрақұрылым салаларына 1 трлн еуро инвестиция салу жоспарына байланысты болады деп есептейді.

Алайда кейбір аналитиктер бұл мүмкіндікті күмәнмен бағалап отыр. Олардың пікірінше, геосаяси алаңдағы белгісіздікті еңсеру үшін Германия капиталы жеткіліксіз болуы мүмкін.

Бұған дейін Садыр Жапаровтың Алмазбек Атамбаевты барлық мемлекеттік наградаларынан айырғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
