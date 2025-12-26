#Халық заңгері
Әлем

Марадонаның жыртылған футболкасы 179 мың долларға сатылды

Марадонаның жыртылған футболкасы 179 мың долларға сатылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.12.2025 12:27 Сурет: matchdayauctions
Аргентиналық шабуылшы Диего Марадонаның жыртылған футболкасы Matchday Football Auctions аукционында 179 мың долларға сатылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұйымның сайтындағы лот сипаттамасына сәйкес, бұл футболканы клубтың киімдерді жууға жинап жүрген қызметкері киім ауыстыратын бөлмеден тауып алған. Ол футболканы қайта қалпына келтіре алмағаннан кейін, естелік ретінде сақтап қойған. Кейінірек оны "Барселона" қызметкерлері жиі баратын бардың иесіне табыстаған. Ал бар иесінің ұлы футболканы аукционға қоюды шешкен.

Сурет: matchdayauctions

Марадона бұл футболканы 1984 жылы Испания кубогының финалында "Барселона" сапында Бильбаоның "Атлетик" командасына қарсы ойында (0:1) киген. Матчтан кейін алаңда жаппай төбелес болып, сол кезде футболшының ойын киімі жыртылған.

Сурет: matchdayauctions

Бұған дейін Килиманджаро тауында құтқару тікұшағы апатқа ұшырап, бес адамның қаза болғанын жазғанбыз.

