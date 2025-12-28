#Халық заңгері
Әлем

Бразилияда танымал жағажайдағы туристердің көз алдында ұшақ теңізге құлады

Ұшақ, Бразилия, ұшақ апаты, Копакабана, жағажай, туристер, теңіз, видео, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.12.2025 10:58 Сурет: pixabay
Рио-де-Жанейрода жарнамалық баннерді көкке алып ұшқан жеңіл моторлы ұшақ Копакабана жағажайы маңында теңізге құлады. Ұшқыш қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Republic World басылымы мәліметінше, жарнамалық компанияға тиесілі Cessna 170A танымал жағажайдың маңында теңізге құлдилай құлаған. Аталған оқиға куәгерлер арасында дүрбелең тудырды.

Құтқару топтары апат болған жерде іздеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Сүңгуірлер де теңіз түбін барлауда.

Апатты тергеуді Бразилия әуе күштері өз қолына алды, ресми тұлғалар ұшақ сынықтарын зерттейтін болады. Апатқа не түрткі екені әлі белгісіз, бірақ тергеу тобы оқиғаның мән-жайын зерттеп жатыр.

Бұған дейін Мексикада кісі толы бизнес-джет апатқа ұшырағаны туралы хабарланған болатын.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Италияда көліктер ағылып жатқан тас жолға ұшақ құлады
18:53, 23 шілде 2025
Италияда көліктер ағылып жатқан тас жолға ұшақ құлады
Ақтау маңында ұшақ құлады
11:57, 25 желтоқсан 2024
Ақтау маңында ұшақ құлады
АҚШ-тың Орегон штатында шағын ұшақ тұрғын үйге құлады
15:57, 01 қыркүйек 2024
АҚШ-тың Орегон штатында шағын ұшақ тұрғын үйге құлады
