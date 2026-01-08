#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Оқиғалар

Алматы облысында болған жол-көлік оқиғасында үндістандық студенттер көз жұмды

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.01.2026 10:58 Фото: Zakon.kz
Алматы облысында жол-көлік оқиғасы орын алып, онда үндістандық студенттер қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана қаласындағы Үндістан елшілігі апат туралы мәлімет берді. Белгілі болғандай, оқиға 2026 жылғы 6 қаңтар күні таңертең Алматыға жақын жерде болды. Көлікте бес үнді азаматы болған – төрт студент Оңтүстік Қазақстан медицина академиясынан және біреуі турист, олар Шымкенттен Алматыға келе жатқан.

"Өкінішке қарай, екі адам оқиға орнында қаза тапты, ал қалған үш адам ауыр жарақатпен жансақтау бөлімінде", – делінген дипломатиялық өкілдіктің Instagram парақшасында.

Елшілік қаза болған студенттердің отбасыларына көңіл айтты.

Жол апаты туралы ресми ақпаратты Алматы облысы полиция департаментінің баспасөз қызметінен алдық:

"Полиция қызметкерлері Алматы – Бішкек автожолының 86-шы шақырымында болған жол-көлік оқиғасы бойынша қылмыстық іс тіркеді. Алдын ала мәлімет бойынша, 33 жастағы Toyota Alphard жүргізушісі рөлге ие бола алмай, көлікті аударған. Жол апаты нәтижесінде жүргізуші оқиға орнында қаза тапты. Екі жолаушы кейін медициналық мекемеде көз жұмды, қалған үш адам әртүрлі жарақатпен ауруханаға жатқызылды".

Полиция барлық қажетті тергеу әрекеттерін жүргізіп, болған оқиғаның барлық мән-жайын анықтап жатыр.

Еске салсақ, 5 қаңтарда Астанада минивэн орталық парк маңындағы автобустық аялдаманы соғып кеткен еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда Көлік логистикасын цифрлық дамыту орталығы құрылды
11:33, Бүгін
Қазақстанда Көлік логистикасын цифрлық дамыту орталығы құрылды
Алматы маңында Honda қатысқан жантүршігерлік жол-көлік оқиғасында жеті адам қаза тапты
11:19, 02 желтоқсан 2025
Алматы маңында Honda қатысқан жантүршігерлік жол-көлік оқиғасында жеті адам қаза тапты
Атырау облысында екі көлік бетпе-бет соқтығысып, үш адам қаза тапты
21:57, 10 наурыз 2023
Атырау облысында екі көлік бетпе-бет соқтығысып, үш адам қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: