#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Әлем

Амстердамда Жаңа жыл түні ғасырлық тарихы бар шіркеу өртеніп кетті

Амстердам, Жаңа жыл, өрт, шіркеу , сурет - Zakon.kz жаңалық 01.01.2026 11:22 Сурет: pixabay
Амстердамда 150 жылдық тарихы бар шіркеу отқа оранды. Қызыл жалын ғасырдан аса тарихқа ие ғимаратты күл етті, деп хабарлайды Zakon.kz.

NL Times газетінің хабарлауынша, тарихи қала орталығына жақын орналасқан шіркеу өртенді.

От түн ортасынан кейін көп ұзамай тұтанған. Амстердам мэрі Фемке Халсеманың айтуынша, басты міндет жақын маңдағы тұрғындардың және олардың үйлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету болды.

Төтенше жағдай салдарынан Вонделкерк шіркеуінің мұнарасы құлады.

Төтенше жағдайлар қызметі өрттен шыққан күл қала орталығына қарай ұшып жатқанын атап өтті.

Вонделкерк шіркеуі 1872 жылы салынған. Ол жүз жылдан астам уақыт бойы католик ғибадатханасы қызметін атқарвп келді. Соңғы уақытта ғимарат салтанатты іс-шараларды өткізу үшін пайдаланылып келген.

Бұған дейін Бразилияда "Азаттық" атты алып мүсінінің көшірмесі қатты жел кезінде құлап, қирағанын жазғанбыз

 

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Тәулігіне 210 шақырту: Жаңа жыл түні төтеншеліктер абыр-сабыр болды
11:50, Бүгін
Тәулігіне 210 шақырту: Жаңа жыл түні төтеншеліктер абыр-сабыр болды
Балқаш ауданында 150 гектар қамысты алқап өртеніп жатыр
12:40, 25 маусым 2023
Балқаш ауданында 150 гектар қамысты алқап өртеніп жатыр
Apple жарты ғасырлық тарихы бар дыбыс жазушы компанияны сатып алды
00:52, 08 қыркүйек 2023
Apple жарты ғасырлық тарихы бар дыбыс жазушы компанияны сатып алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: