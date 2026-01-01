Амстердамда Жаңа жыл түні ғасырлық тарихы бар шіркеу өртеніп кетті
NL Times газетінің хабарлауынша, тарихи қала орталығына жақын орналасқан шіркеу өртенді.
От түн ортасынан кейін көп ұзамай тұтанған. Амстердам мэрі Фемке Халсеманың айтуынша, басты міндет жақын маңдағы тұрғындардың және олардың үйлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету болды.
Төтенше жағдай салдарынан Вонделкерк шіркеуінің мұнарасы құлады.
Төтенше жағдайлар қызметі өрттен шыққан күл қала орталығына қарай ұшып жатқанын атап өтті.
Вонделкерк шіркеуі 1872 жылы салынған. Ол жүз жылдан астам уақыт бойы католик ғибадатханасы қызметін атқарвп келді. Соңғы уақытта ғимарат салтанатты іс-шараларды өткізу үшін пайдаланылып келген.
