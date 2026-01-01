Нью-Йорктың жаңа мэрі Құран кітабына қол қойып, ант қабылдады
Нью-Йорк мэрінің ант қабылдау кезінде исламның қасиетті сөздерін қолдануы бірінші рет болып оқиға, деп хабарлайды AP.
34 жастағы демократ нәсілі азиат болып табылатын Африканың тумасы аталған қызметке келген алғашқы мұсылман болып табылады.
Ант қабылдау рәсімі қараусыз жатқан метро станциясында жаңа жылдан кейін бірден жабық форматта өтті.
Мамданидың алдындағы саясаткерлердің көпшілігі Библияға қол қойып, ант берген, дегенмен федералды, штаттық және қалалық Конституцияларға сәйкес адалдық анты ешқандай діни мәтінді қолдануды қажет етпейді.
Mamdani Makes History as First Mayor to Take Oath on Quran pic.twitter.com/8JDHpUcEUp— THE HINDUSTAN GAZETTE (@THGEnglish) January 1, 2026
Мамдани өзінің сайлау науқаны кезінде баспанаға деген қолжетімділік мәселесіне көп көңіл бөліп, өзінің мұсылман екенін ашық айтқан.