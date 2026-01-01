#Халық заңгері
Әлем

Нью-Йорктың жаңа мэрі Құран кітабына қол қойып, ант қабылдады

Нью-Йорк мэрі, АҚШ, Зоран Мамдани, Құран, ант қабылдау, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.01.2026 17:56 Сурет: Instagram/zohrankmamdani
Нью-Йорк мэрі қызметіне кіріскен Зоран Мамдани Құран кітабына қол қойып, ант қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Нью-Йорк мэрінің ант қабылдау кезінде исламның қасиетті сөздерін қолдануы бірінші рет болып оқиға, деп хабарлайды AP.

34 жастағы демократ нәсілі азиат болып табылатын Африканың тумасы аталған қызметке келген алғашқы мұсылман болып табылады.

Ант қабылдау рәсімі қараусыз жатқан метро станциясында жаңа жылдан кейін бірден жабық форматта өтті.

Мамданидың алдындағы саясаткерлердің көпшілігі Библияға қол қойып, ант берген, дегенмен федералды, штаттық және қалалық Конституцияларға сәйкес адалдық анты ешқандай діни мәтінді қолдануды қажет етпейді.

Мамдани өзінің сайлау науқаны кезінде баспанаға деген қолжетімділік мәселесіне көп көңіл бөліп, өзінің мұсылман екенін ашық айтқан.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
