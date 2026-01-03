#Халық заңгері
Әлем

Неліктен Үндістаннан келген мигранттар Германияда ең жоғары жалақы алады

Германияда Үндістаннан келген әрбір екінші мигранттың ай сайынғы табысы 5400 еуродан асады. Мұның себебі белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 03.01.2026 09:03 Сурет: pixabay
Германияда Үндістаннан келген әрбір екінші мигранттың ай сайынғы табысы 5400 еуродан асады. Мұның себебі белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Германияның IW зерттеу институты жүргізген жаңа зерттеу иммигранттар арасында кәсіби тұрғыдан ең табысты топ — үндістандықтар екенін көрсетті, деп жазады Bild.

Үндістаннан келген жұмысшылардың жалақысы неге соншалықты жоғары? IW деректеріне сәйкес, бұл олардың кәсіби бағытымен тікелей байланысты. Германияда көптеген үндістандықтар жоғары табыс әкелетін техникалық мамандықтарда еңбек етеді.

Атап айтқанда, олар:

  • ғылыми және академиялық салаларда;
  • математика, ақпараттық технологиялар мен жаратылыстану ғылымдарында;
  • инженерлік бағытта кеңінен қызмет атқарады.

Сондай-ақ Үндістаннан Германияға келетін студенттердің көп болуы да маңызды рөл атқарады. Зерттеу деректеріне сүйенсек, соңғы жылдары Германияға білім алу үшін келетін жас үндістандықтардың саны артқан. Олардың басым бөлігі оқуын сәтті аяқтап, кейін елде қалып жұмыс істейді.

IW зерттеуіне сәйкес, жалақы деңгейі бойынша екінші орында ай сайынғы орташа табысы 5322 еуро болатын Австрия азаматтары тұр. Одан кейін 5307 еуро көрсеткішімен АҚШ азаматтары, ал ирландиялықтар мен британдықтар 5233 еуродан табыс табады.

Қытайдан келген мигранттардың орташа жалақысы 4888 еуро, Швейцария азаматтарының табысы 4809 еуроны құрайды. Сонымен қатар зерттеуде Бенилюкс елдерінен келген білікті мамандар (4662 еуро), Франция (4605 еуро) және Бразилия (4653 еуро) өкілдері де аталған.

Дональд Трамп жаңа жыл қарсаңында миллионер қонақтар арасында аукцион өткізді.

