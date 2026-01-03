#Халық заңгері
Польша премьерінің жаңа жылдық сөзі саяси дауға айналды

Польша премьерінің жаңа жылдық сөзі саяси дауға айналды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.01.2026 11:07 Сурет: wikipedia/Дональд Туск
Польша премьер-министрі Дональд Тусктің жаңа жылдық сөзі саяси пікірталас туғызды. Депутаттар оның тарихты "қалпына келтіргенін" айтып, сынға алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Fakt порталының жазуынша, жаңа жылдық сөзінде саясаткер 2026 жылдың Польша құрылғанына 1001 жыл толғанын мәлімдеген. Алайда поляктар өз мемлекетінің бастауын 966 жылдан — князь Мешко I Пястаның шоқындырылған күнінен есептейді. Көптеген көрермендер мен парламент мүшелері бұл сәйкессіздікті байқаған.

Парламент фракциясы "Құқық пен әділет" басшысы Мариуш Блащак Тусктің Польша христиандық мұрасын "қорқынышты" деп санайтынын айтып, премьерді қате ақпарат берді деп айыптады.

"Біздің тарихымыздың бастамасы Польшаның шоқындырылуына тиесілі екенін бастауыш сынып оқушылары да біледі. Әлбетте, егер премьер тарихты қайта жазбаған болса", — деп жазды Блащак.

Польша тарихшысы Камиль Яницкий премьердің сөзін қарама-қайшылықты деп бағалап, жаңа жылдық сөз үшін бұл таңдау оғаш екенін атап өтті.

Еске сала кетсек, бұған дейін Zakon.kz 2025 жылы қазақстандықтарды шабыттандырған 10 ізгі оқиғаны жариялаған болатын.

