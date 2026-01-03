#Халық заңгері
Әлем

Колумбия БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің шұғыл отырысын шақыруды талап етті

Колумбия БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің шұғыл отырысын шақыруды талап етті, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.01.2026 12:19 Сурет: видеодан скриншот
Колумбия президенті Густаво Петро Венесуэла астанасы Каракасуна жасалған зымыран соққысына байланысты БҰҰ мен Америкалық мемлекеттер ұйымының шұғыл отырысын шақыру қажеттігін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Саясаткер бұл туралы X әлеуметтік желісінде жазды.

"Венесуэлаға қарсы жасалған агрессияның халықаралық заңдылығын анықтау үшін, Колумбия қатысатын БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің отырысын дереу шақыру қажет. Шұғыл әрекет ету тобы Кукутада іске қосылды, ал шекарада арнайы жоспар жүзеге асырылды", – деді Петро.

Еске салсақ, бұған дейін Венесуэла астанасында АҚШ-пен шиеленіс күшейген кезеңде бірнеше жарылыстар болған еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
