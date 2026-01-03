#Халық заңгері
Әлем

Өзбекстан президентінің қызы сұхбат беріп, әкесі туралы ашық айтты

Өзбекстан президентінің қызы блогерге сұхбат беріп, әкесі туралы ашық айтты, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.01.2026 17:37 Сурет: YouTube/Alter Ego
Өзбекстан президентінің қызы және президент әкімшілігінің басшысы Саида Мирзиёева журналист әрі блогер Кирилл Атльманға берген сұхбатында өз мінезі, отбасы және әкесінің билік кезінде адамгершілігін қалай сақтап келе жатқаны туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сұхбат барысында Мирзиёева отбасы мәселесіне тоқталды. Ол мемлекеттік қызмет пен аналық міндетті қатар алып жүру қиын екенін мойындады. Ол баласына жақын болуға тырысатынын айтты:

"Бұл – мен балаға өзімді энергетикалық жағынан бере алатын кезең. Тіпті шаршағаным мен жұмыстың көптігіне қарамастан" – деді ол.

Мирзиёеваның айтуынша, жұмыс күндіз-түні тоқтамайды:

"Біз 24/7 жұмыстың ішінде болуымыз керек. Қазір – реформалар дәуірі. Мен үнемі әкеммен және командамен байланыстамын" – деді ол.

Әкесін, президент Шавкат Мирзиёевті, Саида Мирзиёева әлемдік көшбасшылармен жылы қарым-қатынас орната білетін табиғи харизмаға ие адам деп сипаттады. Ол сондай-ақ президенттің тығыз графигіне қарамастан ас пісіргенді жақсы көретінін атап өтті, дегенмен оған уақыт жеткіліксіз.

Мирзиёева әкесінің қатаң билік жүйесінде ұзақ жылдардан кейін өзгермегенін ерекше атап өтті:

"Тоғыз жыл президенттік қызметінде ол бір грамм да өзгерген жоқ" – деді ол.

Сондай-ақ ол командасына алғашқы қатеге мүмкіндік беретінін, бірақ өзіне қатал екенін жеткізді:

"Мені тағайындағанда, алғашқы қатемді жасауға мүмкіндік беруін сұрадым. Ол: 'Саған бермеймін' деді" – деп еске алды Мирзиёева.

Айта кетейік, Саида Мирзиёева Өзбекстан президенті әкімшілігінің басшысы болып 2025 жылғы маусымда тағайындалған.

