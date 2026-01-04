Трамп Венесуэлада жүргізілген әскери операциядан кейін тағы екі елге қоқан-лоққы жасады
Ақ үйдің YouTube-арнасында тікелей көрсетілген баспасөз мәслихатында Трамп Колумбия президенті Густаво Петроны кокаин өндіріске қатысы бар деп айыптады. АҚШ көшбасшысының айтуынша, ел аумағында есірткі дайындаумен байланысты нысандар жұмыс істейді.
"Онда кокаин өндірілетін фабрикалар мен зауыттар бар. Мен алғашқы мәлімдемемде айтқан ойымда қаламын, ол шынымен де абай болғаны жөн", - деді Трамп.
Сонымен қатар АҚШ президенті Куба тақырыбын да қозғап, аралдағы ахуалдың ауыр екенін атап өтті. Оның сөзінше, Вашингтон "кубалық халыққа көмектескісі келеді".
"Қазіргі таңда Кубада жағдай өте мүшкіл, біз адамдарға көмектескіміз келеді", - деді Трамп.
АҚШ-тың мемлекеттік хатшысы Марко Рубио да бірнеше ескерту жасады. Ол Гавана билігі жағдайдың әрі қарай дамуының салдары туралы байыппен ойлануға тиіс екенін айтты.
Бұған дейін Венесуэланың астанасында АҚШ-пен қақтығыстың ушығуы аясында жарылыстар болды. Осыдан кейін Колумбия БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінің шұғыл отырысын өткізуді талап етті. Венесуэла президенті Николас Мадуро елде төтенше жағдай режимін жариялады.
Кейінірек АҚШ президенті Дональд Трамп Венесуэла президенті Николас Мадуро мен оның жұбайының ұсталып, елден шығарылғанын мәлімдеді.