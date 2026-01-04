#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
505.53
593.44
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
505.53
593.44
6.34
Әлем

Трамп Венесуэлада жүргізілген әскери операциядан кейін тағы екі елге қоқан-лоққы жасады

Трамп Венесуэлада жүргізілген әскери операциядан кейін тағы екі елге қоқан-лоққы жасады, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.01.2026 10:03 Сурет: flickr/Gage Skidmore
АҚШ президенті Дональд Трамп 3 қаңтарда Венесуэлада америкалық күштер жүргізген әскери операциядан кейін Колумбия мен Кубаға қатысты мәлімдемелер жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақ үйдің YouTube-арнасында тікелей көрсетілген баспасөз мәслихатында Трамп Колумбия президенті Густаво Петроны кокаин өндіріске қатысы бар деп айыптады. АҚШ көшбасшысының айтуынша, ел аумағында есірткі дайындаумен байланысты нысандар жұмыс істейді.

"Онда кокаин өндірілетін фабрикалар мен зауыттар бар. Мен алғашқы мәлімдемемде айтқан ойымда қаламын, ол шынымен де абай болғаны жөн", - деді Трамп.

Сонымен қатар АҚШ президенті Куба тақырыбын да қозғап, аралдағы ахуалдың ауыр екенін атап өтті. Оның сөзінше, Вашингтон "кубалық халыққа көмектескісі келеді".

"Қазіргі таңда Кубада жағдай өте мүшкіл, біз адамдарға көмектескіміз келеді", - деді Трамп.

АҚШ-тың мемлекеттік хатшысы Марко Рубио да бірнеше ескерту жасады. Ол Гавана билігі жағдайдың әрі қарай дамуының салдары туралы байыппен ойлануға тиіс екенін айтты.

Бұған дейін Венесуэланың астанасында АҚШ-пен қақтығыстың ушығуы аясында жарылыстар болды. Осыдан кейін Колумбия БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінің шұғыл отырысын өткізуді талап етті. Венесуэла президенті Николас Мадуро елде төтенше жағдай режимін жариялады.

Кейінірек АҚШ президенті Дональд Трамп Венесуэла президенті Николас Мадуро мен оның жұбайының ұсталып, елден шығарылғанын мәлімдеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
5 қаңтарда қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасады
16:36, Бүгін
5 қаңтарда қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасады
Трамп Қырым және Украинаның НАТО-ға кіруі туралы мәлімдеме жасады
17:57, 19 тамыз 2025
Трамп Қырым және Украинаның НАТО-ға кіруі туралы мәлімдеме жасады
Трамп министрлерімен сөйлескеннен кейін баж салығын енгізуді доғарды
14:16, 20 сәуір 2025
Трамп министрлерімен сөйлескеннен кейін баж салығын енгізуді доғарды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: