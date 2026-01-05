#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
511.26
597.61
6.32
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
511.26
597.61
6.32
Әлем

Еркекке теліген: Париж соты Францияның бірінші ханымын қорлау ісіне қатысты үкім шығарды

Брижит Макрон, Париж соты, Францияның бірінші ханымы, қорлау ісі, сот үкімі, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.01.2026 19:23 Сурет: Елисей сарайы
Париж қылмыстық соты 5 қаңтарда Францияның бірінші ханымы Брижит Макронды онлайн қорлау ісі бойынша үкім шығарды. Іс жүргізу аясында оны қорлап, төмендететін сөздер келтірген әрі осы долбарды интернетте өршітуге қатысқан 10 адам сотталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

BFM TV мәліметінше, сот сотталушылардың іс-әрекеттерін интернеттегі зиянды жазбалар арқылы қасақана зиян келтіру деп атады. Сотталушылардың көпшілігі шартты түрде бас бостандығынан айырылды: төрт айдан сегіз айға дейін. Айыпталушылардың бірі сот отырысына келмегені үшін алты айға бас бостандығынан айырылды.

Сотталғандар арасында жарнама агенттігінің басшысы Орелиен Пуарсон да бар, оған сегіз ай шартты түрде тағайындалды, сондай-ақ жазасын өтеу мерзімі кейінге қалдырылған, алты айға бас бостандығынан айырылған "көріпкел" Амандин Руа да төбе көрсетеді. Прокуратураның мәліметінше, олар Франция президентінің жұбайына қарсы жүргізілген жалған ақпарат науқанының бастамашысы болған. Сонымен қатар сот оларды интернеттегі лайықсыз мінез-құлықтарына байланысты арнайы курстан өтуді міндеттеді.

Тергеу сотталушылардың әлеуметтік желіде Брижит Макронның трансгендер әйел екендігі туралы қастандық мәлімдемелерді таратқанын, сондай-ақ оның Франция президенті Эммануэль Макронмен арадағы жас айырмашылығын мазақ еткенін анықтады.

Бұған дейін атақты актриса, марқұм Брижит Бардоның отбасы Макронды жерлеу рәсіміне шақырмағаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Сот қатал үкім шығарды: Шерзатты өлтірген Абзал Шынасылға 23 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды
16:22, 05 маусым 2025
Сот қатал үкім шығарды: Шерзатты өлтірген Абзал Шынасылға 23 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды
Сот бұрынғы дипломат Сәкен Мамашқа үкім шығарды
15:26, 18 шілде 2025
Сот бұрынғы дипломат Сәкен Мамашқа үкім шығарды
Биіктен құлап, қаза тапқан альпинистер: Астана соты үкім шығарды
19:30, 04 мамыр 2024
Биіктен құлап, қаза тапқан альпинистер: Астана соты үкім шығарды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: