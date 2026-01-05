Еркекке теліген: Париж соты Францияның бірінші ханымын қорлау ісіне қатысты үкім шығарды
BFM TV мәліметінше, сот сотталушылардың іс-әрекеттерін интернеттегі зиянды жазбалар арқылы қасақана зиян келтіру деп атады. Сотталушылардың көпшілігі шартты түрде бас бостандығынан айырылды: төрт айдан сегіз айға дейін. Айыпталушылардың бірі сот отырысына келмегені үшін алты айға бас бостандығынан айырылды.
Сотталғандар арасында жарнама агенттігінің басшысы Орелиен Пуарсон да бар, оған сегіз ай шартты түрде тағайындалды, сондай-ақ жазасын өтеу мерзімі кейінге қалдырылған, алты айға бас бостандығынан айырылған "көріпкел" Амандин Руа да төбе көрсетеді. Прокуратураның мәліметінше, олар Франция президентінің жұбайына қарсы жүргізілген жалған ақпарат науқанының бастамашысы болған. Сонымен қатар сот оларды интернеттегі лайықсыз мінез-құлықтарына байланысты арнайы курстан өтуді міндеттеді.
Тергеу сотталушылардың әлеуметтік желіде Брижит Макронның трансгендер әйел екендігі туралы қастандық мәлімдемелерді таратқанын, сондай-ақ оның Франция президенті Эммануэль Макронмен арадағы жас айырмашылығын мазақ еткенін анықтады.
Бұған дейін атақты актриса, марқұм Брижит Бардоның отбасы Макронды жерлеу рәсіміне шақырмағаны хабарланған.