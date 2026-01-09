Баласының еміне жиналған 1,3 млрд теңгені жымқырған ерлі-зайыпты Тотақановтарға үкім шықты
Сот төрағасы Қанат Тобағалиұлы Толқын мен Дәулет Тотақановты Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің екі бабымен кінәлі деп таныды:
- 190-бап, 4-бөлім, 2-тармақ ("Алаяқтық");
- 218-бап, 2-бөлім, 1-тармақ ("Қылмыстық жолмен алынған ақша мен (немесе) мүлікті заңдастыру (тазалау)").
"ҚР ҚК 58-бабының 3-бөліміне сәйкес, қылмыстардың жиынтығы бойынша жазаларды қосу арқылы Толқын Тотақановаға 7 жыл бас бостандығынан айыру, қаражат жинаумен байланысты қайырымдылық қызметімен айналысу құқығынан 10 жылға айыру және мүлкін тәркілеу жазасы тағайындалсын. ҚР ҚК 74-бабының 1-бөліміне сәйкес, жаза 2 жылға кейінге қалдырылсын", – деді сот төрағасы.
Дәулет Тотақановқа да 7 жыл бас бостандығынан айыру, қаражат жинаумен байланысты қайырымдылық қызметімен айналысу құқығынан 10 жылға айыру және мүлкін тәркілеу жазасы тағайындалды.
Бұған дейін жұбайлар үйқамақта болған. Даулет Тотақанов сот залында қамауға алынды.
Естеріңізге сала кетейік, 2025 жылғы 24 шілдеде Астанада ерлі-зайыпты баласының еміне жиналған 1,3 млрд теңгені ұрлады деп айыпталған болатын. Дегенмен, айыпталушылар күні бүгінге дейін өздерінің "таза" екенін айтып келеді. Мәселен, сотта соңғы сөзін айтқан Толқын Тотақанова күйеуінің де, өзінің де жазықсыз екенін айтып, соттан ақтап алуларын сұрады.