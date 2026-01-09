#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
508.91
594.36
6.33
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
508.91
594.36
6.33
Оқиғалар

Баласының еміне жиналған 1,3 млрд теңгені жымқырған ерлі-зайыпты Тотақановтарға үкім шықты

Баласының еміне жиналған 1,3 млрд теңгені жымқырған ерлі-зайыпты Тотақановтарға үкім шықты , сурет - Zakon.kz жаңалық 09.01.2026 13:25 Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
2026 жылғы 9 қаңтарда Астананың қылмыстық істер бойынша ауданаралық сотында ерлі-зайыпты Дәулет пен Толқын Тотақанованың ісі бойынша сот үкімі жарияланды. Олар баласының еміне жиналған қаражатты ұрлады деп айыпталған. Үкім жайлы толығырақ Zakon.kz ақпаратында.

Сот төрағасы Қанат Тобағалиұлы Толқын мен Дәулет Тотақановты Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің екі бабымен кінәлі деп таныды:

  • 190-бап, 4-бөлім, 2-тармақ ("Алаяқтық");
  • 218-бап, 2-бөлім, 1-тармақ ("Қылмыстық жолмен алынған ақша мен (немесе) мүлікті заңдастыру (тазалау)").
"ҚР ҚК 58-бабының 3-бөліміне сәйкес, қылмыстардың жиынтығы бойынша жазаларды қосу арқылы Толқын Тотақановаға 7 жыл бас бостандығынан айыру, қаражат жинаумен байланысты қайырымдылық қызметімен айналысу құқығынан 10 жылға айыру және мүлкін тәркілеу жазасы тағайындалсын. ҚР ҚК 74-бабының 1-бөліміне сәйкес, жаза 2 жылға кейінге қалдырылсын", – деді сот төрағасы.

Дәулет Тотақановқа да 7 жыл бас бостандығынан айыру, қаражат жинаумен байланысты қайырымдылық қызметімен айналысу құқығынан 10 жылға айыру және мүлкін тәркілеу жазасы тағайындалды.

Бұған дейін жұбайлар үйқамақта болған. Даулет Тотақанов сот залында қамауға алынды.

Естеріңізге сала кетейік, 2025 жылғы 24 шілдеде Астанада ерлі-зайыпты баласының еміне жиналған 1,3 млрд теңгені ұрлады деп айыпталған болатын. Дегенмен, айыпталушылар күні бүгінге дейін өздерінің "таза" екенін айтып келеді. Мәселен, сотта соңғы сөзін айтқан Толқын Тотақанова күйеуінің де, өзінің де жазықсыз екенін айтып, соттан ақтап алуларын сұрады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Айзат Жұманованы "қасақана өлтірді" деп айыпталған күйеуіне үкім шықты
14:01, Бүгін
Айзат Жұманованы "қасақана өлтірді" деп айыпталған күйеуіне үкім шықты
Баласының еміне жиналған миллиардтарды ұрлады деп айыпталған Тотақанова сотта соңғы сөзін айтты
11:30, Бүгін
Баласының еміне жиналған миллиардтарды ұрлады деп айыпталған Тотақанова сотта соңғы сөзін айтты
Прокурор "Солнце" субұрқағын салу кезінде ақша жымқырған басшыны 10 жылға бас бостандығынан айыруды сұрады
16:03, 29 қаңтар 2025
Прокурор "Солнце" субұрқағын салу кезінде ақша жымқырған басшыны 10 жылға бас бостандығынан айыруды сұрады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: