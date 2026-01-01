Марқұм Брижит Бардоның отбасы Макронды жерлеу рәсіміне шақырмады
Брижит Бардоның отбасы Эммануэль Макронды 7 қаңтарда Сент-Тропес шіркеуінде өтетін актрисаны жерлеу рәсіміне шақырған жоқ. Бұл туралы La Dépêche жазады.
Басылымның дереккөздеріне сәйкес, Елисей сарайы Бардоның жақындарына ұлттық қоштасу рәсімін ұйымдастыруды ұсынған, бірақ отбасы бұл ұсынысты әлі күнге дейін жауапсыз қалдырып отыр. Актрисаның жұбайы Бернард Д ' Ормаль ұлттық құрмет орнына билік жануарларды қорғау жөніндегі мемлекеттік хатшылық құрып, "жылқы етін тұтыну деген масқараны тоқтату керектігін" мәлімдеді.
Газет 2023 жылы Жабайы табиғатты қорғау қорын басқарған Бардо Макронға хат жазып, оның жануарларды қорғау ісіндегі "әрекетсіздігі мен қорқақтығына" наразылық білдіргенін еске салды.
Актриса ата-анасы мен бірінші жұбайы Роджер Вадим жатқан қалалық зиратқа жерленеді. Жабық рәсім Нотр-Дам-де-Л ' Ассомпсион шіркеуінде өтеді. Қала тұрғындары мен актриса жанкүйерлері үшін порт пен Плас-де-Лис алаңында тікелей трансляция үлкен экраннан көрсетіледі.
Бардоның бүкіл өмірі Сент-Тропемен байланысты болды. 1958 жылы ол киномен қош айтысқан соң сол арадан үй сатып алып, сол жерге көшіп барды. Өмірінің соңына дейін де актриса сол жерде тұрды.
Брижит Бардо 28 желтоқсанда 91 жасында қайтыс болды.