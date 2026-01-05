#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Қоғам

Не айтылғаны маған қызық емес – Тоқаев экс-президенттің Мәскеуге сапары туралы

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , сурет - Zakon.kz жаңалық 05.01.2026 10:04 Фото: akorda.kz
Turkistan газетіне берген ауқымды сұхбат барысында мемлекет басшысынан Кремльде Путин мен экс-президент Назарбаевтың кездесуі жайлы сұрады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қасым-Жомарт Тоқаев тұрақты түрде өткізіліп жүрген кездесулер бейресми сипатқа ие екенін атап өтті.

"Мұны Ресей президентінің өзі де атап өтеді. Таяуда өткен Санкт-Петербургтегі басқосуда Владимир Путин маған Нұрсұлтан Назарбаевты оның өтініп сұрауы бойынша қабылдайтынын айтқан еді. Ресей президентінің ерекшелігі: ол достарымен және әріптестерімен жылы қарым-қатынас құра біледі. Жұмысы өте қарбалас болса да, сенбі күні Қазақстанның Тұңғыш президентімен асықпай әңгімелесуге уақытын бөлді. Ол Нұрсұлтан Назарбаевты Еуразиядағы ықпалдастық үдерісінің бастауында тұрған тәжірибелі саясаткер ретінде бағалайды". ҚР президенті

Бұл ретте, мемлекет басшысы Ресей президентінің жеке қасиеттеріне тоқталып өтті.

"Ондай әңгімелер барысында не айтылғаны маған қызық емес, бұл туралы ешқашан сұрақ қоймаймын. Ал, Нұрсұлтан Назарбаевтың жеке басына келер болсақ, мен оны қазіргі қазақ мемлекеттігінің негізін қалаған тұлға деп санайтынымды бірнеше рет айттым. Оның мемлекеттік институттарды және экономиканың нарықтық тетіктерін құру, жаңа астанамызды салу жолындағы еңбегін бәрі біледі. Өзіңізге мәлім, біз Қазақстанды Әділдік, Заң және Тәртіп орнаған ел еткіміз келеді. Сондықтан, ешкімді алаламай, әр азаматтың еңбегін әділ бағалау керек. Бұл еліміздің Тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа да қатысты",- деп баса айтты ол.

Бұған дейін Тоқаев Қазақстан "орташа табыстар қақпанына" түсіп қалғанын айтқан болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстан халықаралық беделі жоғары, табысты мемлекетке айналды – Тоқаев
12:07, Бүгін
Қазақстан халықаралық беделі жоғары, табысты мемлекетке айналды – Тоқаев
Жаһандану үдерісі кейінге ысырыла бастады – Тоқаев Трамптың "ақылға сыйымды ой" стратегиясы туралы
09:12, Бүгін
Жаһандану үдерісі кейінге ысырыла бастады – Тоқаев Трамптың "ақылға сыйымды ой" стратегиясы туралы
Тоқаев: Қазақстан жаңғырудың жаңа кезеңіне қадам басты
09:01, Бүгін
Тоқаев: Қазақстан жаңғырудың жаңа кезеңіне қадам басты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: